تدشين قسم الاستجابة المسلّحة في «المهام الخاصة» بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ضرورة تحقيق أعلى درجات الجاهزية للحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، من خلال تدريب وتأهيل منتسبي العمل الشرطي، وبالأخص رجال المهام الخاصة، لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطن والمقيم والزائر، لذلك لا بد من إطلاق المهام التي تعزز الاستجابة والاستعداد للقوات الشرطية، وترفع القدرات والمهارات التكتيكية في مواجهة كافة التحديات. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تدشينه لأعمال ومهام قسم الاستجابة المسلّحة في إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة الفورية لكافة الأحداث الأمنية التي تستدعي التدخل السريع والاستجابة الفورية.