قرقاش: استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض

أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، إن «استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض».

وكتب معاليه، في حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض، ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش «سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة».