حاكم عجمان يلتقي الطلاب المواطنين خريجي جامعة الخليج الطبية

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن قيادة دولة الإمارات على كافة المستويات السياسية والتعليمية والطبية لن تألو جهداً في تسهيل إجراءات الخريجين من الطلاب المواطنين من الجامعات المحلية للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية لاستكمال دراساتهم العليا، مما يؤهلهم لتبوؤ مراكز قيادية تسهم في خدمة الوطن. وثمن سموه ما حققه هؤلاء الخريجون من نجاح وتفوق بهذا الإنجاز الأكاديمي العلمي الطبي من جامعة الخليج الطبية.. مطالباً الخريجين بالاستفادة مما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية وصحية، خاصة أن الجامعات والكليات المنتشرة في ربوع الوطن تضاهي في برامجها ومناهجها ودراستها وهيئاتها التدريسية الجامعات الأخرى في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بديوان الحاكم اليوم الطلاب المواطنين من خريجي جامعة الخليج الطبية في عجمان والبالغ عددهم 32 خريجاً وخريجة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وأشاد سموه - بهذه المناسبة - بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يولونه من اهتمام كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه ولدعمهم المتواصل ومباركتهم لكل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليم العالي في الإمارات.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته واعتزازه وفخره بأبنائه الخريجين من المواطنين..وقال سموه: إن الدور الريادي الذي تؤديه مؤسسات الدولة التعليمية والصحية الحكومية والخاصة والمستشفيات يأتي بهدف خدمة الطلبة الدارسين والمتدربين وإتاحة الفرص أمامهم حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات العملية من واقع الممارسة الميدانية لمهنة الطب في مستشفيات الدولة..مؤكداً أنه على استعداد وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم وابتعاث من يرغب منهم لاستكمال دراسته العليا إلى الخارج. وهنأ سموه الخريجين بهذا الإنجاز العلمي، وأوصاهم بمواصلة مسيرتهم بنفس العزم والإصرار، حتى يتميزوا في مستقبلهم المهني..كما تميزوا في مسارهم الدراسي، وأن يثبتوا لأنفسهم ولآبائهم وللوطن أنهم جديرون بهذه الثقة وهذا النجاح ولجهودهم في رسم خطوط مستقبلهم المشرق في خدمة أنفسهم وذويهم ووطنهم..موضحاً أن صاحب السمو رئيس الدولة يولي اهتماماً كبيراً ويدعم ويبارك كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير المجال الصحي، خاصة الاهتمام بعملية تدريب الطلاب من الجامعات في الدولة والاستفادة من خبراتهم مستقبلاً لقيادة العمل الصحي والطبي المتميز.

من جانبه، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي حضر اللقاء، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لا تدخر جهداً لخدمة الشباب من الجنسين لتعليمهم وتأهيلهم وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية والطبية، من خلال تقديم الحوافز وتشجيع هؤلاء الشباب لاستكمال دراساتهم العليا بعد التخريج في الجامعات المحلية وابتعاثهم للجامعات المتخصصة في كافة العلوم الطبية وغيرها، من أجل خدمة بلادهم ومجتمعهم والمشاركة في بناء الوطن.

وقال: إن تطور الدول لا يأتي دون الاستفادة من خبرات أبنائها وما تلقوه من علوم، خاصة التخصصات الطبية لخدمة ووقاية المجتمع وسلامته والعيش بكرامة وحياة أمنة، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة والتقنية المتقدمة للمواد البشرية ذات التأهيل والتدريب عالي المستوى لبناء وتطوير وازدهار الوطن والاستفادة من خبراتهم في مختلف التخصصات العلاجية والطبية.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بخصوص ابتعاث الراغبين من المتفوقين والمتميزين للخارج لاستكمال دراساتهم العليا والتخصص في المجالات الطبية النادرة، ستؤخذ بعين الاعتبار وإجراء اللازم لهؤلاء من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية عامة، وحكومة عجمان خاصة، لتسهيل عملية ابتعاثهم.

وأشاد محيي الدين ثومبي رئيس جامعة الخليج الطبية - بهذه المناسبة - بالقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لما يوليه من اهتمام للتعليم العالي، خاصة في مجال العلوم الطبية وغيرها.

وأعرب عن سعادته وتقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعمه المتواصل لهذه الجامعة منذ البدايات الأولى.. مشيراً إلى أن الجامعة الآن من أكثر الجامعات الطبية في القطاع الخاص إقبالاً في المنطقة.

وثمن المساهمة الفعالة والمتميزة لفريق العمل وأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي جامعة الخليج الطبية.. مشيداً بجهود ودعم وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفيات الدولة، كما تقدم بالشكر لشركاء جامعة الخليج على ما قدموه من دعم واسع للطلبة في التدريب السريري وباقي المستشفيات.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.



