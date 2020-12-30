دبي وجهة مثالية للاحتفال باستقبال العام الجديد

تستقبل دبي السنة الجديدة بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل، وحفلات العشاء الفاخرة، والحفلات الفنية لنخبة من الفنانين المفضلين والمشهورين، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة والأنشطة المقامة ضمن الدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، لتؤكد بذلك أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة، ضمن إجراءات وتدابير احترازية محكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوار، وفي ذات الوقت تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وقد عززت دبي من جاذبيتها كوجهة مفضلة للزيارة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة دبي وبتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وهو ما جعلها تحصل على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بما يعزز من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم، كما أطلقت المدينة ختم «دبي الضمانة»، الذي يتعاون في تطبيقه «دبي للسياحة»، ودائرة التنمية الاقتصادية «اقتصادية دبي»، و«بلدية دبي» الذين يمنحون بدورهم هذا الختم للفنادق، ومراكز التسوق والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية، في حين تم اختيار دبي كإحدى المدن الآمنة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعد هذه المناسبة فرصة للمواطنين والمقيمين في الدولة لقضاء أجمل الأوقات في دبي، واستكشاف المزيد من التجارب المميزة بها، وعروض التسوق الممتعة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وحملتها التي انطلقت تحت شعار «أجمل شتاء في العالم».

ويمكن للجميع استقبال عام 2021 برفقة الأسرة والأحباء مع الاحتفالات المختلفة المميزة التي تقدمها دبي، مع الاستفادة من الطقس الشتوي الرائع والاستمتاع بالمأكولات في المطاعم ذات الإطلالات الخلابة، أو من خلال المشاركة في الفعاليات العائلية التي توفر للأطفال باقة متنوعة من الأنشطة، بينما تبقى مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة عند منتصف الليل من أهم ما يميز هذه الليلة، فيما تضفي فعاليات مهرجان دبي للتسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة المزيد من البهجة والفرح والمرح والسعادة على الأجواء.

وتجتذب احتفالات دبي برأس السنة الجديدة في العادة الزوار من عدة وجهات عالمية، ليقضوا أمتع الأوقات، حيث استقبلت المدينة في عام 2019 أكثر من 16.73 مليون زائر، ونجحت جهودها في المحافظة على مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة، وأن تكون على رأس قائمة الوجهات في أذهان المسافرين لعام 2020.

وفيما يلي مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة التي يمكن الاستمتاع بها خلال الاحتفالات التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق والموجودة على جدول فعاليات دبي.

يمكن للجمهور خوض تجارب مميزة في أسواق مهرجان دبي للتسوق ومن بينها سوق المهرجان في السيف المقدمة من الفوعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تتاح الفرصة لاستكشاف عرض الطائرات الورقية، ومشاهدة بالونات مصممة على هيئة مخلوقات بحرية بالحجم الحقيقي والكبير.

كما يمكن لمحبي قصة «أليس في بلاد العجائب» زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في منطقة الخوانيج، والذي سيقدم لهم فعاليات ترفيهية تضم المتاهة السحرية، إلى جانب منطقة حفلات الشاي، والسينما الخارجية، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الشجرة الناطقة، وبحيرة الأمنيات، كما سيكون الجمهور على موعد مع عرض للوسائط المتعددة للاحتفال بالسنة الجديدة، يستمر لمدة 3 دقائق، يسلط الضوء على الأشجار في البحيرة، باستخدام الليزر والمؤثرات الضوئية والصوتية، وذلك في الأوقات التالية: 8 و 9 و 10 و 11 مساء، و12 من منتصف الليل، وغيرها.

ويمكن كذلك الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى 75 بالمئة في مراكز التسوق وأكثر من 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة.

وتتألق إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي ستضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، في حدث ينتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها. وستقام عدة عروض في أماكن مختلفة في المدينة، مما يتيح المجال أمام الجمهور لمشاهدة الألعاب النارية أينما كانوا. حيث يمكن مشاهدة العروض في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي وتشمل: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغري دبي، ونادي المرابع العربية للجولف، ونادي الإمارات للجولف، وفنادق العنوان مونتجمري دبي، وجبل علي، وفور سيزونز، وون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.

وللاستمتاع بهذه الاحتفالات، توفر هيئة الطرق والمواصلات عبر المسارات البحرية وسائل النقل الفيري والعبرة والباص والتاكسي المائيين لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستقام في برج خليفة، وبرج العرب، وشاطئ جميرا، ونخلة جميرا. كما يمكن مشاهدة عروض طائرات الدرون والألعاب النارية في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.

وتتنوع الحفلات الموسيقية الحية التي ستشهدها دبي، من بينها حفل للمغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا في برج العرب، إذ سيتمتع الحضور بقائمة طعام متميزة على أنغام الإيقاعات الشهيرة للمغنية الروسية، قبل أن تدق الساعة في منتصف الليل، حيث سينتقل الحفل إلى الشرفة المطلة على دبي بالكامل، لمشاهدة منظر بانورامي مذهل لعروض الألعاب النارية في جميع أنحاء المدينة.

ولعشاق الموسيقا الكهربائية وألحان منسقي الأغاني، لن تكون هناك طريقة أفضل لاستقبال العام الجديد إلا مع مجموعة من أشهر عازفي الآلات الموسيقية الكهربائية ومنسقي الأغاني حول العالم، من بينهم الفنانان Adriatique وSolardo من مانشستر، اللذان سيقدمان حفلاً مميزاً في حديقة سوهو بفندق الميدان، كما تضم وليمة عشاء بجانب الأجواء والإطلالات الجميلة على الألعاب النارية في برج خليفة.

وسيستضيف فندق أتلانتس النخلة فرقة KISS الشهيرة التي ستطلق أغنيتها الجديدة التي ستودع فيها العام 2020، في حين سيقدم منسق الموسيقا سعيد مراد، رائد الموسيقا الإلكترونية العربية المعروف عالمياً، أجمل مقطوعاته في دبي أوبرا، في أمسية تشمل عروضاً لكل من دي جي سيف أند ساوند، وفرقة نوفو سول باند مع كاري غيبسون، الذي سيتخلله حفل عشاء فاخر مستوحى من الفن الموسيقي الحديث.

وسيستقبل الفنان الشهير ناصيف زيتون مع جمهوره العام الجديد، في الحفل الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، ليطرب الجمهور بأغانيه على أوتار العود ونغمات البيانو، وسينضم وائل كفوري إلى الفنان السوري محمد خيري في الحفل الذي سيقام في فستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.

وسيقدم الملحن ومنسق الموسيقا البريطاني العالمي جويل كوري مجموعة من الأغاني الجديدة المخصصة لاستقبال العام الجديد في زيرو جرافيتي، إلى جانب وجبة العشاء المتميزة على المطعم العائم، في حين سيقدم كوري مقطوعاته على مسرح المطعم.

ويمكن لمن يفضلون استقبال العام الجديد بأجواء شتوية الانضمام لحفل الهواء الطلق الذي ينظمه مطعم جاز جاردن في «أفينيو البوابة» بمركز دبي المالي العالمي، حيث سيواصل المطعم في سلسلة احتفالاته للأسبوع الرابع على التوالي، مقدماً حفلاً استثنائياً بمشاركة الفنانة مونيك توامس متعددة المواهب، والتي ستقدم مزيجا من موسيقا الجاز والسول والإنجل والبوب. ويحمل الحفل الذي سيقام في مطعم براستي في منطقة مرسى دبي عنوان: «لوك داون بريك أوت»، حيث تبدأ الاحتفالات عند غروب الشمس من يوم الخميس بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والأغاني للمنسق Sweet Chilli Jam وحتى منتصف الليل.

وستستقبل قاعة ذا لونز في نادي الإمارات للجولف العام الجديد بمجموعة من الاحتفالات المحاطة بمناظر مرسى دبي الخلابة، إلى جانب العروض الموسيقية الحية لأشهر أغاني المطربين العالميين ستيفي واندر، ورود ستيورات، ويليها الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل.

ويمكن الاطلاع على جدول الفعاليات الخاصة باحتفالات ليلة رأس السنة في دبي، عبر رابط جدول فعاليات دبي https://www.visitdubai.com/ar/whats-on/dubai-events-calendar?tags.

كما يمكن الحصول على تذاكر الفعاليات بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي، أو عبر تطبيق جدول فعاليات دبي للهواتف الذكية. ويمكن الاطلاع على فعاليات مهرجان دبي للتسوق من خلال زيارة @dsfsocial على وسائل التواصل الاجتماعي أو www.mydsf.ae.



