«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد «التعليم عن بُعد» وقائياً لمدة أسبوعين

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي اليوم، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام «التعليم عن بُعد» في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في 3 يناير 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت اللجنة، أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.