«الصحة» تحذر من جهازين طبيين أحدهما للتنفس الاصطناعي

سامي عبدالرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جهازين طبيين، أحدها بسبب وجود شوائب في العبوة الأساسية، والآخر بسبب ترويجه معلومات غير صحيحة، وطالبت كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، بالتحقق منها قبل استخدامها وتوعية المرضى بشأنها.

وأوضح الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة والتراخيص، في تعميم موجه إلى القطاع الطبي الخاص، بأنه تبين بأن الشركة المصنعة لجهاز «Aeonmed, VG70, Critical Care Ventilator» للتنفس الاصطناعي للعناية الحرجة أفادت بأن بعض الأجهزة، المزودة بأرقام محددة، لا تحتوي على مستشعر ضغط جوي مدمج، وقد تم تسويقها مع تعليمات غير صحيحة للاستخدام (بأنها تحتوي مستشعر ضغط جوي ولا يلزم تغيير الارتفاع «يدوياً».

وتحمل الأجهزة المذكورة أرقام «1.1.9.13، 1.1.9.80، 1.1.9.82، 1.1.9.83، 1.1.9.87، 1.1.9.90، 1.2.9.81، 1.2.9.81، 1.2.9.86، 1.2.9.88، 1.2.9.91»

وطالبت الوزارة بضرورة التحقق من الأرقام المذكورة، وإبلاغ جميع مستخدمي الجهاز بخصوص الإشعار العاجل لسلامة المنتجات الطبية، والاتصال بالوكيل المعتمد، حتى يتمكن من إدخال البيانات الصحيحة يدوياً قبل الاستخدام، واستبدال تعليمات الاستخدام للوسيلة الطبية.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى إبلاغ الوزارة عبر وسائل الاتصال الخاصة بها بالآثار الجانبية للدواء، علما بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء لديها.

فيما حذرت الوزارة في تعميم آخر من وحدة واحدة لجهاز يستخدم في الجراحة الشبكية، بسبب اكتشاف أحد العملاء وجود شوائب داخل العبوة الأساسية، وذلك على الرغم من أنه جهاز معقم، علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية. وتحمل الوحدة ذات المشكلة رقم «PHG118»، ينتهي تاريخ صلاحيتها في تاريخ 31 يوليو سنة 2021. وأوصت الوزارة، المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب المنتج المذكور، وإعادته للمورد في حال وجوده.