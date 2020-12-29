«الشارقة الخيرية» تنفذ «شتاء دافئ»

الشارقة (وام)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الحقيبة الشتوية، من خلال توزيع الملابس الشتوية على 2500 عامل ومستخدم من المنتسبين إلى عدد من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة بمقر الجمعية في مدينة الشارقة والإدارات التابعة لها بالمنطقة الوسطى والشرقية، من خلال التنسيق مع بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة «بيئة» وجامعة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية، وهيئة الشارقة للآثار وعمال المزارع والعزب.

وأكدت عائشة الحويدي مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع، أن مشروع الحقيبة الشتوية يأتي تحت شعار «شتاء دافئ»، ويهدف إلى دعم فئة العمال المنتسبين إلى المؤسسات المتعاونة لما تقدمه هذه الفئات من عطاء يومي وجهد كبير للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة المحيطة بنا، وأيضاً لتخفيف حدة برد الشتاء عليهم.

وكذلك بث روح التكافل والتراحم، وإيجاد ترابط وتكامل بين مختلف الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، انطلاقاً من سياسة جمعية الشارقة الخيرية ومسؤولياتها المجتمعية التي تقوم بها والتي تجسد المبادئ الراسخة والسياسة الثابتة، والدعوة لنشر ثقافة العمل التطوعي والخيري الاجتماعي والإنساني ومساعدة المستحقين من فئات المجتمع في أي ظرف وزمان.

وأوضحت الحويدي، أن القيمة المالية للمشروع بلغت 270 ألف درهم، شملت 1650 بالمقر الرئيس، إلى جانب 150 حقيبة بالذيد، ومثلها في دبا الحصن و400 حقيبة في كل من كلباء وخورفكان بواقع 200 حقيبة لكل منهما، وكذلك تم توزيع 150 حقيبة مماثلة على العمال بمدينة دبا الحصن، و100 حقيبة في المدام، و50 في البطائح.