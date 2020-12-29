مذكرة تفاهم بين مطارات دبي و«إسعاف دبي»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون الطرفين في تحديد المبادرات المشتركة بينهما والعمل بها، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق أهداف إكسبو 2020 وخطة دبي 2021، وجميع الخطط المستقبلية المنبثقة عن حكومة دبي.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتعاون المشترك وتفعيل عمليات التبادل المعرفي ببرامج التميز والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإسعافية في مطارات دبي.

وقع المذكرة كل من جمال الحاي نائب الرئيس لمؤسسة مطارات دبي وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال جمال الحاي: «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسات دبي لخدمات الإسعاف هذه المؤسسة الوطنية الرائدة ذات الخبرات والإمكانات المتميزة في مجال اختصاصها، ما سيساهم في توفير الأرضية المناسبة للارتقاء الدائم بأداء خدمة الإسعاف على مستوى مطارات دبي».

وأكد خليفة بن دراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ترحب بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع، سواء حكومية أو خاصة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية دبي 2021 وإعلاء مصلحة الوطن، لافتاً إلى أن مطارات دبي من المؤسسات الكبرى العريقة التي تقوم بدور حيوي في تنمية المجتمع وتطويره.