موارد الشارقة تعلن عن برامجها التدريبية

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر يناير القادم 2021، والتي تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد دائرة الموارد البشرية بالشارقة 24 برنامجاً تدريبياً بنظام «التدريب عن بُعد» باستخدام برنامج Microsoft Teams.

وتمثلت البرامج التدريبية لموظفي حكومة الشارقة في اتيكيت المرأة العاملة، والتفكير الإبداعي في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، والسكرتاريا الإلكترونية وفق أحدث المتغيرات، ومهارات قيادة فريق الأبطال، وإدارة الاتصال الحكومي، والعمل عن بُعد والرضا الوظيفي، وجودة وسعادة الحياه المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأسرار لغة الجسـد، ومهارات إعداد القائد الباحث، واستراتيجية مؤشرات السعادة، والقائد الاستراتيجي، والطاقة الإيجابية ودورها في إسعاد الموظفين، وإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والتكيف والتميز في بيئة العمل، وتعزيز القيم الإيجابية، وإدارة شكاوى المتعاملين، والقيادة الابتكارية، والتواصل الفعال للشخصية القيادية، وآليات بناء المسارات الوظيفية المتميزة، وحقوق وواجبات الموظف في ضوء قانون الموارد البشرية، وسبل الحماية من جائحة كورونا، وأثر الاستقرار الأسري على الأداء الوظيفي، وإدارة الوقت والأولويات للسكرتير العصري.