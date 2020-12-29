«الصحة» توفر خدمة اعتماد طلب التقاعد أو العجز

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر خدمة اعتماد طلبات التقاعد، أو العجز الطبي بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة، وتتيح هذه الخدمة اعتماد طلبات التقاعد أو إصابة العمل أو إصابة في العمل المهني، أو العجز عن الكسب.

ويستفيد من هذه الخدمة أي موظف في إحدى الوزارات والهيئات الاتحادية أو الدوائر الحكومية المحلية، أو القطاع الخاص المؤمّن عليه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث يتم توجيه رسالة من جهة العمل بحالة العاملين في القطاع الحكومي أو الدوائر الحكومية والهيئات إلى مكتب اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن خدمة اعتماد طلبات التقاعد أو العجز الطبي تتم بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بهدف اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب صحية بناء على معايير طبية معتمدة، ولا يمنح تحت أي ظرف أو سبب إلا للحالات المستحقة فقط، ويتم النظر فيها بكل حيادية.

وأوضح الرند أن اللجنة الطبية المختصة تتكون من أطباء استشاريين مواطنين ذوي خبرة في التخصصات الطبية، ومهامها النظر بالتحويل إلى التقاعد المسبب مرضياً والتحويل إلى وظيفة أخرى، وتناط سلطة اللجنة الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بلجنة يتم تشكيلها، واعتماد أعضائها بقرار معالي الوزير وفق الأصول المرعية على أساس وظائفهم أو أشخاصهم، وتكون لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.