«مرافق الوطني» تناقش «تنظيم اتحاد الملاك»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

شارك في الاجتماع بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيرة العفاري.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها التعديلات والملاحظات الخاصة بمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك المكون من 40 مادة، وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها المقبل مع ممثلي الحكومة.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الموضوعات المقترح تبنيها من قبل اللجنة، ضمن خطتها الرقابية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.