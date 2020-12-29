تكريم فائزات بمسابقة للقرآن الكريم في دبي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة بو خاطر لإدارة وتطوير التعليم «بيم» أسماء الطالبات الفائزات في مسابقة القرآن الكريم المحلية، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ضمن دورتها الرابعة عشرة تحت عنوان «فليتنافس المتنافسون»، حيث تعدّ هذه المسابقة من المسابقات المهمة على مستوى إمارة دبي.

وقد انطلقت هذه المسابقة الشهر الماضي، وشارك فيها 7 من طالبات مدارس بيم عبر «مايكروسوفت تيمز»، فازت منهنّ ثلاث طالبات بمراكز عالية في فئات مختلفة.

وقد تم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزات في حفل افتراضي، نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عبر «مايكروسوفت تيمز»، بحضور الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وعددٍ من المهتمين.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لتبني مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم «بيم» برنامج تحفيظ القرآن الكريم لطلابها ودعمهم بكافة الوسائل، فكان من ثمار هذا البرنامج تخريج ما يزيد على مئة حافظ لكتاب الله خلال السنوات الماضية. هذا بالإضافة إلى اجتياز عشرات الطلبة لاختبارات مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية.