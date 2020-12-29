تخريج الدفعة الأولى من برنامج «جيل أبوظبي القادم»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب أول حفل تخريج افتراضي، لأول دفعة من خريجي برنامج «جيل أبوظبي القادم» الرقمي، الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب ومنصة التعليم الإلكترونية العالمية «يوداسيتي»، كجزء من مشروع «منصة المهارات الشبابية»، لصقل المهارات التقنية للشباب، وتعزيز قدراتهم لقيادة المستقبل، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي علي بن راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

وشهد الحفل تخريج 170 مشاركاً من البرنامج الذي يستهدف الشباب الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي ممن تبلغ أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، وذلك ضمن مبادرة شهادات النانو المهنية التابعة للبرنامج، حيث حصل 63 منهم على شهادات نانو معتمدة في مجال التسويق الرقمي، فيما حاز 107 من المشاركين شهادات النانو المعتمدة في مجال تحليل الأعمال.

وقدم البرنامج للمشاركين فرصة التعلم العملي عن طريق العمل على مشاريع تم تقييمها من قبل خبراء من المنصات الإلكترونية العالمية المشاركة في المبادرة. كما وفر البرنامج دعماً عالمي المستوى للمشاركين، متيحاً لهم الفرصة التعلم بما يتناسب مع جدولهم الشخصي، من خلال إمكانية التحكم في خصائص منصات التعلم الإلكتروني المتاحة.

وقالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نفخر بتخريج أول دفعة من المنتسبين لبرنامج جيل أبوظبي القادم التابع إلى أكاديمية أبوظبي الحكومية، ونبارك لهم اجتيازهم البرنامج بنجاح، ليكونوا بذلك باكورة جهود الأكاديمية المتواصلة لتطوير مهارات الكفاءات الشابة في إمارة أبوظبي، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية».

وأضافت العامري: «نسعى في أكاديمية أبوظبي الحكومية جاهدين من خلال برامجنا لإعداد الجيل القادم من القادة والعلماء والخبراء في دولة الإمارات، من خلال تمكينهم في المجالات التي يعملون بها وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم ليصبحوا أكثر فاعلية ويسهموا في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي التي تركز على بناء و تطوير الشباب، من خلال برامجنا التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية والمصممة لتناسب احتياجات سوق العمل، ليحصل المشاركون على تجربة تعلمية عالمية المستوى».

من ناحيتها، قالت مريم المحياس، رئيس مجلس أبوظبي للشباب: «إطلاق برامج شهادات النانو عن طريق منصة يوداسيتي هو ثمرة التعاون المستمر مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والذي نطمح من خلاله بتقديم أفضل وأحدث التقنيات والمعارف في المجالات المتطورة والتي يحتاج إليها سوق العمل في الإمارة تماشياً مع تطلعات واستراتيجيات الحكومة، وستعمل منصة المهارات الشبابية دائماً على تقديم دورات وبرامج مطورة مع أفضل الجهات ذات الاختصاص لتجهيز جيل من الشباب الواعي والمتسلّح بالعلم لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بما يصب في خدمة هذا البلد الغالي».

وشهدت الدفعة الثانية من برنامج «جيل أبوظبي القادم» تسجيل 500 مشاركاً ضمن مبادرة شهادات النانو المهنية التابعة للبرنامج في مساقات التسويق الرقمي، ومطوّر «فرونت إند ويب»، وتحليل الأعمال، والذكاء الاصطناعي باستخدام بيثون.