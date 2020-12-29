وزيرة مصرية تشكر الإمارات لدعمها العالقين على أراضيها

القاهرة (وام)

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في حل أزمة المواطنين المصريين العالقين بالدولة، بعد أن أعلنت السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع عام 2021. وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور الوطني لتكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات، مطالبة المواطنين المصريين العالقين في دولة الإمارات باحترام القوانين والنظم المطبقة في الدول المضيفة، وبتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي تسعى بكل السبل إلى دعمهم إلى حين فتح الدول أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها.

وجددت الوزيرة دعوة المصريين المقيمين في دولة الإمارات إلى التكاتف والمشاركة في مبادرة «خلينا سند لبعض»، بغرض تقديم المساعدة والعون لأشقائهم المصريين العالقين في الدولة خلال هذه الفترة.