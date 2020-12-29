دعوة المؤجرين والمستأجرين في أبوظبي لتفعيل حساباتهم في «المنصة الذكية»

أبوظبي (وام)

دعت دائرة البلديات والنقل كافة ملاك الوحدات العقارية المؤجرين والمستأجرين إلى أهمية تفعيل حساباتهم في منصة الخدمات الذكية «SmartHub»، للاستفادة من حزمة كبيرة من الخدمات التي من شأنها تحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين في مجال تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية، وتنفيذ جميع معاملاتهم بكل سهولة، ويجري تطبيق النظام على العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي لدائرة البلديات والنقل، وحرصها على استكمال مشروعها الهادف إلى توسيع خريطة خدماتها الرقمية، بما يوفر خيارات واسعة ومتنوعة من الخدمات الرقمية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وإسعاد المتعاملين، ودعم الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضحت الدائرة، أنه يمكن للمؤجرين والمستأجرين ولكافة الشرائح المستخدمة التسجيل من خلال منصة الهوية الرقمية «UAEPass» على الموقع الرسمي للهوية الرقمية، أو التفضل بزيارة مراكز إسعاد المتعاملين في البلديات، وبعد ذلك تفعيل الحساب في منصة SmartHub «قبل نهاية شهر ديسمبر 2020، وذلك تجنباً لأي تأخير في إنجاز الخدمات المتعلقة بتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية.