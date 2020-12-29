«أبوظبي للدفاع المدني» تؤكد الجاهزية لاستقبال 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال العام الجديد 2021، وذلك برفع درجة الاستعداد والتأهب خلال استقبال العام الجديد.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن الهيئة اعتمدت خطة عمل على مستوى القطاعات وإداراتها، والتي تتمثل في توجيه كافة قطاعات وإدارات هيئة أبوظبي للدفاع المدني في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات، لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات العامة والخاصة، بتطبيق ومتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والوقاية ومواصلة الجهود المستمرة التي تسهم في زيادة الطمأنينة والأمان، لافتاً إلى استعداد الهيئة بكافة مراكزها وفرقها المختصة لتقديم أفضل الخدمات، من أجل حماية وسلامة مجتمع أبوظبي.

ودعا مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور إلى التعاون مع فرق «الدفاع المدني» المختصة، بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999)، وإفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ.