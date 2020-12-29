شرطة الشارقة تكثف الدوريات المرورية والأمنية

الشارقة (وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن وضع خطة أمنية شاملة تعزز الأمن والسلامة العامة بمناطق وأماكن احتفالات رأس السنة بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بالإمارة، موضحة أنه تم تكثيف عدد الأفراد والدوريات المرورية والأمنية لهذا الغرض.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة اكتمال الجاهزية والاستعدادات لاحتفالية استقبال العام الجديد.

ودعا الناعور أفراد الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وفقاً للبروتوكولات الصـــادرة عن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة والتعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى الاتصال بغرف العمليات بشرطة الشارقة على الرقم /‏999/‏ للبلاغات الطارئة /‏901/‏ للبلاغات غير الطارئة، أو التوجه لأقرب موقع يوجد به دورية أو أفراد الشرطة لتلقي المساعدة. وأكد اكتمال كافة الخطط والترتيبات الأمنية والمرورية الخاصة باحتفالية رأس السنة بمدينة خورفكان التي تحتضن الفعالية الرئيسة لهذه المناسبة بالإمارة وذلك لإخراجها بصورة طيبة تحقق السلامة لأفراد الجمهور بموقع الاحتفال عبر منصة /‏هلا خورفكان/‏، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. ونوه بأنه سيتم تمديد منع دخول الشاحنات لمدينة خورفكان بهذه المناسبة، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومن الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الأول من يناير المقبل حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، داعياً السائقين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير والمرور، واتخاذ الحيطة الحذر أثناء القيادة، مع مراعاة استخدام الطرق البديلة.