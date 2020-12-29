المركبات المسجلة خارج أبوظبي مطالبة بتوفير رصيد في «درب»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة التزام المركبات التابعة للإمارات الأخرى بتوفير رصيد كاف في المحفظة المالية أثناء العبور من البوابات الخاصة في نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي»، خلال ساعات الذروة.

وأوضح المركز، أن توفير الرصيد الكافي يجنب مالك المركبة مخالفة تصل قيمتها إلى 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم في حالة عدم كفاية الرصيد في محفظة المستخدم للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، وفي هذه الحالة يتم إعطاء 5 أيام عمل للقيام بعملية شحن الرصيد، بينما في حال عدم توفر رصيد كاف في المحفظة لمالكي مركبات أبوظبي، فإنه يتم تسديد الرسوم عند تجديد ترخيص المركبة، علماً بأن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

وأشار المركز إلى أن شحن المحفـظة المالية في نظام درب للتعرفة المرورية يتم بخمس خطوات سريعة وهي: بعد الدخول إلى الحساب عن طريق تطبيق «درب» أو الموقع الإلكتروني يتم الضغط على زر إعادة الشحن من لوحة التحكم، واختيار المبلغ المراد إضافته إلى المحفظة المالية، واختيار إعادة الشحن باستخدام البطاقة الائتمانية، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر الدفع.

وبقي على تطبيق التعرفة المرورية 3 أيام ما يتطلب من كافة المركبات في الدولة التسجيل في النظام، حيث سيبدأ التطبيق في الثاني من يناير المقبل.

وأوضح المركز أنه يمكن إعادة ترتيب المركبات في نظام التعرفة المرورية في أي وقت، حيث يعتمد تحديد السقف الأعلى للرسوم الشهرية لمركبات الأفراد على ترتيب مركباته في النظام، ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، 150 درهما للمركبة الثانية، 100 درهم لكل مركبة إضافية، ويؤدي تحديد السقف الشهري إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، علماً أن الترتيب الجديد في النظام سيطبق اليوم الأول من الشهر التالي.

وسيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

ويمنح تطبيق نظام التعرفة المرورية مستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم وتخطيط رحلاتهم مسبقاً، واختيار الأوقات الملائمة للتنقل، وتحديد بدائل النقل الملائمة، لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل، والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة مركز النقل المتكامل العمل على تحسين جودة الطرق، واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.

تحصيل التعرفة

وبموجب أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية، يقوم مركز النقل المتكامل بتحصيل رسوم عبور للمركبات التي تعبر أياً من البوابات الواردة أعلاه، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة، من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00 - 9:00، والفترة المسائية من 5:00 - 7:00).