قائد شرطة عجمان يتفقد «الاستراتيجية والتطوير»

عجمان (وام)

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بإنجازات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وسعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية، وأثنى على الجهود المتميزة المبذولة التي أثمرت بفوز شرطة عجمان بـ 99 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة إلى المواصفات حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال جولته الافتراضية لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد جمعة عبيد الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.