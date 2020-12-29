«طرق دبي» تطلق «نول الرقمية»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ومجموعة هواوي إطلاق بطاقات نول الرقمية الجديدة الحصرية وتطبيق «نول باي» لمستخدمي هواتف هواوي الذكية لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق التقنيات المتطورة والأساليب الإبداعية في قطاع المواصلات بدبي، ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعمل «هواوي» على دعم مبادرة هيئة الطرق والمواصلات واستراتيجية الإمارات بشكل عام، من خلال تعزيز معارفها وخبراتها على اعتبار أن «الهيئة» تمثل واحدة من أكثر الجهات الرائدة في قيادة الإبداع والتطور التقني. جاء ذلك خلال حفل حضره بابلو ننغ رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وقال محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن تطبيق نول باي الجديد مع محفظة هواوي يهدف إلى تمكين سكان إمارة دبي من الدفع السريع لتعرفة المواصلات العامة وأي منشأة تستخدم بطاقات نول عبر هواتفهم الذكية من «هواوي». وأضاف أن هذه الحلول المبتكرة هي الأولى من نوعها لدى هيئة الطرق والمواصلات وترمي إلى توفير مزيد من الراحة لمستخدمي الهواتف الذكية طراز «هواوي» عبر إيجاد مرونة في شراء تذاكر جميع وسائل المواصلات العامة التابعة للهيئة، مثل مترو دبي والباص المائي والترام وغيرها، وأن هذا التطبيق الجديد يتوافق مع استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في النقل.