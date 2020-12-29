شرطة دبي تحتفي بتخريج غواصين من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

شهد العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة موانئ دبي بالوكالة، تخريج شابين من أصحاب الهمم بعد اجتيازهما دورة الغوص في البحر المفتوح، ليصبحا أول اثنين من أصحاب الهمم على مستوى الدولة يحصلان على الرخصة الدولية لرياضة الغوص، ضمن برنامج تدريبي نظمه المركز ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز برمودا للغوص، حضر تخريج الدورة كل من المقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، والرائد عيسى خرباش، وزغلول عبد الرزاق المدير التنفيذي لمجلس إدارة نادي عجمان لذوي الهمم، وسميرة ثابت أمين سر مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والشابين سعيد المهري، وفاضل الهادي أعضاء نادي عجمان لذوي الهمم.

وأوضح العقيد الحضيبة، أن الدورة تضمنت الجانب النظري والميداني والمسبح ثم مرحلة البحر المفتوح، وأن المركز وبالتعاون وبالتنسيق مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، قام بتخصيص فريق من الغواصين المنقذين والزوارق لتأمين موقع الغطس ومتابعة مراحل الدورة، وتقديم الدعم اللوجستي، والإشراف على سير أداء الدورة، لضمان سلامة المتدربين.

من جانبها، قالت سميرة ثابت، إن هذه المبادرة تسهم بتحقيق استراتيجية مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي والهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم، وتبرهن العزيمة والقدرة لهذه الفئة.