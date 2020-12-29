تزيين شوارع وجسور جزيرة أبوظبي احتفاء بالعام 2021

زينت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الشوارع والجسور في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات والتشكيلات الهندسية المضيئة احتفاءً بالعام الميلادي الجديد 2021، بهدف إدخال السعادة على نفوس أفراد المجتمع مع استقبال العام الجديد، الذي يتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الاتحاد.

وعملت البلدية على تركيب 550 تشكيلاً ضوئياً متنوعاً على شارع كورنيش أبوظبي، وشارع الملك عبدالله، وشارع الميناء، وعلى 5 جسور في أماكن متفرقة، حيث تتميز التشكيلات الضوئية بألوانها الجذابة من الأبيض والأصفر وتناسق حركاتها الوميضية التي تعبر عن البهجة والتفاؤل بالعام الجديد.

وتزينت اللوحات والتشكيلات الهندسية المضيئة بالرقم 50، الذي تم تركيبه على عدد منها تعبيراً عن تزامن العام 2021 مع مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، وتيمناً ببداية 50 عاماً قادماً من الإنجازات والمكتسبات التي تدفع بمسيرة التطور والتقدم، وترسخ المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات بين مختلف دول العالم في كافة المجالات.