ملك ماليزيا: نتطلع لتعزيز التعاون مع الإمارات في جهودها للقضاء على «كوفيد-19»

أبوظبي (وام)

أكد صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع الإمارات العربية المتحدة في تطوير لقاح فيروس «كوفيد- 19»، والقضاء على الجائحة، معرباً عن شكره وتقديره للإمارات على المساعدات التي قدمتها لماليزيا لمواجهة فيروس كورونا.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بعلاقته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ‎وبصداقتهما التي تعود إلى نحو 40 عاماً تقريباً عندما التقيا أثناء دراستهما في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، فيما تعززت هذه الصداقة بعد التخرج في الأكاديمية العسكرية، مستعرضاً زياراته الرسمية للإمارات منذ تنصيبه ملكاً على ماليزيا، والتي ساهمت في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن إعجابه بالتطورات التي يلاحظها كلما زار الدولة، مضيفاً أن هذه التطورات تسلط الضوء على مسيرة التنمية الشاملة التي حدثت في دولة الإمارات في العقود الماضية؛ بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة.

‎ويقول حول ذلك: «لقد قضيت وقتاً طيباً أثناء زياراتي الثلاث إلى دولة الإمارات. وقد تشرفت بكرم الاستقبال والضيافة من قبل قادة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك شعب دولة الإمارات المضياف»، مضيفاً أن «العلاقات القوية بين الشعبين عبر السفر المتبادل والدراسة والعمل، قد أرست أسساً قوية للثقة والتفاهم المتبادل بين الدولتين».

وقال، في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال زيارته البلاد الأسبوع الماضي: «إن الإمارات العربية المتحدة برهنت على صداقتها لماليزيا أثناء هذه الفترة الصعبة. ففي شهر أبريل، وفرت إلى ماليزيا معدات طبية لمواجهة الجائحة، وفي هذا الإطار، تتطلع ماليزيا لتعزيز تعاونها مع الإمارات في جهودها الساعية للقضاء على جائحة (كوفيد - 19)، فبإمكان الدولتين الصديقتين تعزيز تعاونها في مجال تطوير لقاح (كوفيد- 19)، ومضاعفة التعاون في مرحلة ما بعد الجائحة في مجالات الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الزراعة، تقنيات المستقبل، الطاقة النظيفة والمتجددة، منتجات الحلال والسياحة، إضافة لمجالات أخرى».

‎وأضاف جلالته: «وعلى الرغم من أن جائحة «كوفيد- 19» تمثل أزمة كبرى، إلا أنها أظهرت لنا فرصاً مهمة، كانت أهمها إمكانية تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول الأخرى، مثل الإمارات»، مشيراً إلى القيم المشتركة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن «ماليزيا تركز بشكل كبير على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما الإمارات، إذ يجمعنا تعاون وثيق في كل الأمور التي تخص الأمة الإسلامية».

وأشار جلالته إلى التعاون الوثيق بين الدولتين الصديقتين الإمارات وماليزيا في المنتديات المتعددة الأطراف، مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى الاشتراك في قيم التسامح الديني التي تمثل إحدى القيم المهمة التي تشترك فيها ماليزيا مع الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً: «تعتبر ماليزيا، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تحتضن ديانات وأعراقاً متعددة. وأؤمن بأن تعزيز قيم التعايش السلمي في المجتمعات متعددة الثقافات والخلفيات أمر في منتهى الأهمية»، مضيفاً أن بإمكان ماليزيا والإمارات العمل سوياً في مجال تعزيز هذه القيم، إذ تضرب الدولتان مثالاً فريداً في التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة.

‎وأوضح أن دولة ماليزيا تشجع الطلاب الإماراتيين على الدراسة في ماليزيا، مشيراً إلى أن نحو 750 طالباً إماراتياً يدرسون في ماليزيا في الوقت الحالي في عددٍ من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بينما يدرس نحو 21 طالباً ماليزياً في المدارس والجامعات الإماراتية، فيما يقيم أكثر من خمسة آلاف مواطن ماليزي في دولة الإمارات، أغلبهم يعملون في قطاعات متعددة، بما في ذلك صناعة النفط والغاز والطيران والقطاعات المالية والمصرفية والاتصالات.

واعتبر جلالته أن دولة الإمارات تمثل إحدى الوجهات المفضلة للمواطنين الماليزيين، ويرجع ذلك إلى أوجه التشابه المتعددة بين الدولتين الصديقتين؛ ولأن دولة الإمارات تقدم لهم فرصاً مهنية فريدة.

وأكد ملك ماليزيا أن «هناك تطوراً ملحوظاً في علاقات التبادل التجاري والسياحة بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، الأمر الذي يشير إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين»، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة، تعد أحد أهم شركاء ماليزيا التجاريين في المنطقة ففي عام 2019، وصل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين إلى نحو 6.426 مليار دولار أميركي، محققاً ارتفاعاً بنحو 12.5% بالمقارنة بعام 2018..«كما تمثل الإمارات أهم وجهة تصدير لنا وثاني أكبر مصدر استيراد في منطقة غرب آسيا».

وقال جلالته: «نظراً لموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، تلتزم ماليزيا بأن تكون بوابة الإمارات إلى أسواق منطقة جنوب شرق آسيا والتي تضم نحو 650 مليون مواطن»، مؤكداً أهمية دولة الإمارات بالنسبة لماليزيا، كونها مركزاً رئيساً في منطقة غرب آسيا، وأنها تمثل بوابة إلى العديد من الأسواق الجديدة، معرباً عن أمله أن تواصل الدولتان الصديقتان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، فعلى صعيد السياحة على سبيل المثال، يسعدني أن أشاهد نمو عدد السياح الإماراتيين القادمين إلى ماليزيا قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19»، إذ وصل عددهم في عام 2019 إلى أكثر من 11 ألف مواطن إماراتي.

وأضاف: «كما آمل أن أرى المزيد من السياح الإماراتيين عندما يتم استئناف رحلات الطيران وآمل أن يعتبروا ماليزيا وجهتهم المفضلة لقضاء العطلة».

وتحدث أيضاً عن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، قائلاً: «يسعدني أن تشارك ماليزيا في (إكسبو 2020 دبي)، إذ تجري الاستعدادات في الوقت الحالي لهذه الفعالية المهمة»، مؤكداً أن مشاركة ماليزيا في هذا الحدث الدولي المهم تمثل فرصة لعرض إمكانات الدولة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تاريخ الدولة أمام العالم.