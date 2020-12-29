«شرطة أبوظبي» تُعدل «الزي الشرطي»

خلفان النقبي (أبوظبي)

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم، بعنوان «مبادرة شرطة أبوظبي»، عن تعديلات جديدة على «الزي الشرطي» للعاملين من مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2021.

وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، أن التعديلات التي تم إدخالها على الزي الشرطي، والتي تضمنت تخصيص ثلاث «بدلات» مختلفة، للمهام الإدارية، الميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات.

خليفة محمد الخييلي وسهيل خليفة

وأضاف: إنه تم تخصيص «البدلة الإدارية»، لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد «البدلة الميدانية»، للوحدات الميدانية.

وأشار إلى تخصيص «بدلة المراسم» للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية أو وفقاً للتعليمات الصادرة في حينها.