170 قراراً وإجراءً صحياً تحول تحديات «كورونا» إلى إنجازات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يُعد عام 2020 واحداً من الأعوام الصعبة التي مرت على البشرية منذ قرون عدة، خاصة على المستويين الصحي والاقتصادي، بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، لكن اللافت أن دولة الإمارات استطاعت من خلال رؤية قيادتها الرشيدة وإجراءات حكومتها، أن تحول هذا التحدي إلى فرصة للنجاح، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي استندت على بنية تحتية ومقومات قوية في مختلف المجالات وكوادر بشرية وطنية مؤهلة وقادرة على كسب تحدي الحاضر وتخطيط استراتيجي طموح للمستقبل، وتعتبر القرارات والإجراءات الصحية التي اتخذت لمواجهة تداعيات «كوفيد - 19»، من أهم الجوانب التي أظهرت قدرة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، على الاستجابة السريعة والمتميزة في حالة الأوبئة والطوارئ، لتقدم الإمارات للعالم منظومة متكاملة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وترصد «الاتحاد» أكثر من 170 قراراً وإجراءً ونشاطاً «صحياً» متنوعاً منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد داخل الدولة نهاية يناير الماضي، وحتى الآن.

15 نوفمبر 2019

أول حالة إصابة بـفيروس «كورونا» المستجد تعود إلى منتصف نوفمبر، في مقاطعة هوبي بمدينة ووهان وسط الصين، ووقتها لم يدرك الأطباء أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

9 يناير

أفادت منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الصينية اكتشفت أن الجائحة التي ظهرت أواخر العام الماضي ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وعقدت المنظمة أول مؤتمر من المؤتمرات العديدة التي عقدتها عن بُعد مع شبكات الخبراء العالمية، بدءاً من الشبكة السريرية.

29 يناير

إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من عائلة واحدة مكونة من 4 أشخاص، أحد أفرادها قادم من مدينة ووهان الصينية.

29 فبراير

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ليناقش استخدام التطبيب عن بُعد والاستشارات الطبية عبر التقنيات الحديثة.

25 مارس

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل، والذي يشمل المرافق كافة والنقل العام.

28 مارس

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يفتتح مركز الفحص من المركبة للكشف عن «كورونا».

28 مارس

النائب العام يصدر قراراً باللائحة المحدثة للمخالفات والجزاءات للحد من انتشار «كورونا» تتراوح بين الألف درهم و50 ألفاً.

28 مارس

حكومة الإمارات تعلن تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى صباح يوم الأحد الموافق الخامس من أبريل، في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية المرافق والمنشآت كافة التي تم الإعلان عنها.

30 مارس

وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعلن انضمام 535 متطوعاً لدعم المنظومة الطبية في مواجهة «كورونا».

1 ‏أبريل

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، تطلق منصة وقاية الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الوعي بالصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

4 أبريل

اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني وتطوير خطط تعقيم في كل إمارة بما يتناسب مع احتياجاتها.

10 أبريل

شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تفتتح 13 مركزاً للفحص من خلال المركبات للكشف عن فيروس كورونا المستجد بمختلف إمارات الدولة.

12 ‏أبريل

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطلق «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم» من المواطنين والمقيمين.

24 ‏أبريل

وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تصدران إرشادات تتعلق بشروط تبادل الزيارات وممارسة الرياضة خلال رمضان الماضي، مع الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني.

25 أبريل

وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطلق بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة، التطبيق الرقمي «الحصن» الخاص باختبارات فيروس كورونا المستجد بالدولة.

21 أبريل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشيد ويدعم خط دفاعنا الأول ودورهم في حماية المجتمع.

1 مايو

مركز الخلايا الجذعية في أبوظبي،

يعلن عن علاج داعم مبتكر لفيروس «كوفيد - 19»، حيث يساعد المرضى في التغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

3 مايو

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوجه ببدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد - 19».

5 مايو

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق خدمة تقديم التطعيمات للأطفال في المركبة عبر العيادة الإلكترونية المتنقلة.

7 مايو

وزارة الصحة ووقاية المجتمع توزع منتجات طبية وقائية بسيارة ذاتية القيادة.

11 مايو

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعزز منظومة التطبيب عن بُعد بعيادات إلكترونية.

13 مايو

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد أن جهود القطاع الصحي وكوادره الطبية، شكلت الركيزة الأساسية في تعزيز كفاءة جهود الدولة في مواجهة الفيروس.

19 مايو

الإمارات تطور تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا باستخدام أشعة الليزر، ورفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 % اعتباراً من 3 أغسطس الماضي.

20 مايو

حملة وطنية لحث سكان الإمارات على حماية أنفسهم ومجتمعهم ضد «كوفيد - 19» عبر استخدام تطبيق «الحصن».

6 يونيو

مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية للمساعدة في مكافحة «كوفيد - 19».

8 يونيو

العلاج الجديد بالخلايا الجذعية لـ«كوفيد - 19» المطور في الإمارات يحصل على حماية الملكية الفكرية.

17 يونيو

الإمارات الأولى عالمياً في عدد فحوص «كوفيد - 19» للفرد، وتعلن اشتراطات سفر المواطنين والمقيمين.

18 ‏يونيو ‎

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق منصة وطنية للتوعية بخمس لغات تضم مركز معلومات حول فيروس كورونا المستجد.

20 ‏يونيو

بدء المرحلة الثانية من برنامج فحوص «كوفيد - 19» لموظفي حكومة الشارقة.

21 ‏يونيو

وزارة الصحة ووقاية المجتمع استأنفت تدريجياً بخطط مدروسة خدماتها الصحية المعلقة بدءاً من 21 يونيو الماضي مع اتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية.

23 ‏يونيو

‎وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق مبادرة توظيف طلبة التمريض الخريجين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

26 يونيو

الإعلان عن علاج أكثر من 2000 مريض بفيروس كورونا بالخلايا الجذعية في الإمارات.

27 ‏يونيو

سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين لإجراءات السلامة والتدابير الاحترازية الهادفة للمحافظة على صحة المجتمع وسلامته.

29 ‏يونيو ‎

الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من الأول من يوليو الماضي بحد أقصى 30 % من الطاقة الاستيعابية.

17 ‏يوليو ‎

معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، يؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية خلال فترة العيد، ويشيد بأبطال خط الدفاع الأول.

3 ‏أغسطس ‎

رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 % اعتباراً من 3 أغسطس الماضي.

4 أغسطس ‎

الإمارات توسع نطاق فحص المختبرات المعتمدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»‏ لتشمل دول العالم.

5 ‏أغسطس ‎

تخصيص مركز القرائن الصحي في الشارقة لدعم التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح «كوفيد - 19».

14 سبتمبر

الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد - 19» لأفراد خط الدفاع الأول لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي «كوفيد - 19» من أبطال خط الدفاع الأول.

21 سبتمبر

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبحث مع المصانع الدوائية المحلية تطوير استراتيجيات لتعزيز الأمن الدوائي وزيادة حصة الإنتاج الدوائي، لتلبية احتياجات القطاع الطبي.

28 سبتمبر

إطلاق الحملة السنوية الوطنية التوعوية للإنفلونزا الموسمية تحت شعار «حصّن نفسك.. احمي مجتمعك».

1 أكتوبر

إطلاق حملات فحص منزلية لكبار المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية للاطمئنان على صحتهم، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة.

6 أكتوبر

الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية، التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا العدد الإجمالي للسكان.

11 أكتوبر

«الصحة» تعلن عقدها مؤخراً أول منتدى افتراضي عالمي بعنوان «الرؤية الاستشرافية حول مهنة التمريض ما بعد جائحة (كوفيد - 19)»، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين وحضور 640 من مختلف دول العالم.

12 أكتوبر

بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في الدولة.

24 أكتوبر

«الصحة» تعلن تعزيز خطط التصنيع الطبي والدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

9 نوفمبر

إطلاق خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة، ضمن خطة تطويرية لبرنامج الأطباء الزائرين لمساعدة المرضى والأطباء في وزارة الصحة للحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة.

15 نوفمبر

إطلاق منصة المرضى الرقمية «شفاء»، لتكون البوابة المحدثة لبوابة المريض السابقة التي ستخدم أكبر شريحة من المرضى بالفئات العمرية كافة.

19 نوفمبر

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشارك في حفل توقيع مذكرة التفاهم لوضع إطار المبادئ الأساسية لمبادرة HCFL التي تهدف لتحفيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الصحية.

6 ديسمبر

«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي بغرض وضع إطار عمل للتعاون المشترك في الأنشطة البحثية المتعلقة بدراسة «مستقبل صحي للإمارات».