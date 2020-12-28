الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة في هذا العام - والذي عقد افتراضياً- بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وأكد معالي الدكتور بلحيف النعيمي أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس مع أعضائه، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والتكامل فيما بينها جميعاً، للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال مناقشة الموضوعات التي من شأنها إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات، ووضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.