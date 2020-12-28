ذياب بن محمد بن زايد يؤكد على ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الاجتماع الأول للجنة العليا لبرنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، والتي تشكلت مؤخراً بقرار من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأعرب سموه، في الاجتماع الافتراضي الذي حضره جميع أعضاء اللجنة، عن سعادته بالثقة الغالية التي منحتها له سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرئاسة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي في دورته السادسة، وشكر أعضاء اللجنة على وقتهم وجهودهم تجاه هذا البرنامج، وأشاد بنجاح البرنامج في دوراته السابقة في نشر الوعي بمبادئ الذكاء المجتمعي وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية.

ويستهدف برنامج سمو الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي الأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية، والمؤسسات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية، كما يسعى إلى اكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتكرين للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق استقرار وسعادة الأوطان.

وتضم اللجنة كلاً من معالي الدكتور مغير الخييلي نائباً للرئيس، ومعالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وجبر محمد غانم السويدي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وعبدالله عبدالعال الحميدان، ومريم عيد المهيري، ومريم محمد الرميثي، وعوشة سالم السويدي.