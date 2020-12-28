شرطة رأس الخيمة تناقش مشروع التطبيق الذكي

رأس الخيمة (الاتحاد)

ترأس العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد علي النقبي مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، وخالد البلوشي مدير إدارة عمليات الشمال بشركة ساعد للأنظمة المرورية، وبحضور عددٍ من الضباط والمعنيين، اجتماع مناقشة مشروع تطبيق ساعد الذي يدعم عملية التخطيط الذكي للحوادث البسيطة، مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز أمن الطرق وتحقيق أفضل النتائج في دعم مؤشر سرعة زمن الاستجابة، إضافة إلى رفع رضا وسعادة المتعاملين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وتم خلال الاجتماع، طرح ومناقشة مشروع تخطيط الحوادث البسيطة عبر تطبيق ساعد الذكي، الخدمة التي تمتاز بالسهولة والسرعة، حيث تتيح للمُبلِّغ أن يجري عملية التخطيط في حال تعرضه لحادث بسيط، بشكل مباشر من موقع الحادث، عبر التطبيق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والإجراءات لاستكمال بياناته وتحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، بالإضافة إلى رفع تفاصيل وصور الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق معدودة، لينتهي فيها الإجراء بتأكيد تسلم الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز ضبط أمن الطرق، والسلامة المرورية، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأكد العميد أحمد النقبي، أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات والممارسات المرورية الذكية لتحقيق الوصول إلى أفضل النتائج التي تفوق توقعات الجمهور في جعل الطرق أكثر ضبطاً وأمناً، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالأخص شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، التي تقدّم أفضل الخدمات والممارسات الذكية المتطورة.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم رمل حرص ساعد على تحقيق الريادة في تقديم حلول تقنيه مبتكره، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي للأعمال، بالتعاون مع شركاء ساعد الاستراتيجيين.