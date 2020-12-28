فحص 8007 عينات بمختبر إدارة محطات المياه والتحلية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن متوسط المعدل الشهري لعدد عينات المياه التي يتم فحصها للتأكد من جودة المياه في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية يتراوح بين 550 إلى 650 عينة شهرياً، حيث أشارت إحصائية لـ«الهيئة» إلى ارتفاع عدد عينات المياه التي تم فحصها في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية، ليصل إلى 8007 عينات مياه من مطلع العام الحالي وحتى شهر ديسمبر 2020، وذلك في إطار حرص «الهيئة» على توفير مياه الشرب للمشتركين بجودة عالية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» ستتابع أحدث التقنيات لفحص جودة المياه، والعمل على تطبيقها وتطوير مختبر جودة المياه، واتخاذ الإجراءات الفنية والتشغيلية كافة لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية، وبمعايير تتوافق مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية يستقبل طلبات فحص جودة المياه، كما يتعاون مع الدوائر الحكومية والشركات عند الحاجة لفحص جودة المياه بشكل دوري للتأكد من أنها ضمن مواصفات منظمة الصحة العالمية.

وأكد السويدي أن «الهيئة» تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر، وزيادة عدد نقاط الحصول على العينات في شبكة مدينة الشارقة، والتي بلغت حتى الآن 55 نقطة في مختلف المناطق بمدينة الشارقة.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية هو أحد مختبرات «الهيئة» الفنية، حيث يوجد بـ«الهيئة» 6 مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها على 3500 كم، والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في مناطق إمارة الشارقة كافة على مدار الساعة.

وأوضحت فاطمة الأميري، فني مختبرات بـ«الهيئة»، أن مهام المختبر تتمثل في مراقبة جودة المياه في شبكة مدينة الشارقة، وفحص عينات المياه بجميع مصادرها، وكمية المياه المحلاة في خطوط النقل والتوزيع، وملاحظات المشتركين عن جودة المياه، وفحص مياه حقول الآبار بشكل دوري، كما أوضحت أن عملية زيادة نقاط فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة، الهدف منها مراقبة جودة المياه الواصلة للمستهلك.

كما نوهت بأن هناك قنوات متعددة لتسهيل وصول أي ملاحظات عن جودة المياه للمختبر، وهي كالتالي الاتصال المباشر على المختبر من خلال الرقم 065021547، أو البريد الإلكتروني water.dept@sewa.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لـ«الهيئة» 991 أو من خلال الخط الساخن التابع لبلدية الشارقة، حيث يتم تحويل جميع الشكاوى المتعلقة بالمياه للمختبر.

وتناشد «الهيئة» الجمهور والشركات والجهات المعنية ضرورة التواصل مع مختبر محطات المياه والتحلية في حالة وجود أي ملاحظات تتعلق بجودة المياه، ليتم إرسال فنيين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.