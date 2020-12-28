«نماء» تطلق حملة «أثينا 40»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالشراكة مع المؤسسة العالمية «منتدى المفكرين العالميين» التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، حملة بعنوان «أثينا 40» تتضمن سلسة من المدونات الصوتية «البودكاست» ومقاطع الفيديو القصيرة لشخصيات قيادية نسائية تركزت على مخاطبة النساء، وذلك بهدف تفعيل دورهن في تحفيز المجتمعات واستعادة طاقتها الإنتاجية.

وتأتي الحملة، في إطار برنامج «أثينا» التوجيهي الذي أطلقته «نماء» عام 2018، بالتعاون مع «منتدى المفكرين العالميين»؛ بهدف تمكين 100 امرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2020، عبر تدريبهن على بناء شبكات المعارف، وتشجيعهن على إطلاق المشاريع، وذلك بالتعاون مع «منتدى المفكرين العالميين» الذي يوفر نخبة من الموجهين ذوي الخبرة، الذين يعمل عدد كبير منهم مديرين تنفيذيين ورؤساء لشركات ومنظمات ومؤسسات دولية، لتقديم ورش تدريبية للمنتسبات.

وتستجيب الحملة للتحديات والآثار التي فرضتها الجائحة على الروح المعنوية والعلاقات الاجتماعية التي تشكل أساس استقرار المجتمعات، كما حدت من مبادراتها وطاقاتها الإنتاجية، وضاعفت الشعور بالقلق من المستقبل نتيجة الضائقة الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، وخصوصاً أن هذه التحديات تواجهها النساء بشكل أكبر في المجتمعات التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.

وتسهدف «نماء» من خلال هذه الحملة، التي تشمل 40 تصريحاً لنخبة من القياديات تحت عنوان «أثينا 40: أصوات المثابرة»، و12 مدوناً صوتياً بعنوان «أثينا 40: نقاشات مع المرأة»، إلى دعم المساعي والجهود الدولية الرامية إلى تجاوز الآثار التي تركتها الجائحة العالمية على المجتمعات، واستعادة طاقات العمل والإنتاج والتفاعل، والمثابرة للتغلب على الظروف الراهنة.

وجاء اختيار الحملة للشخصيات المشاركة، والتي تنتمي لجنسيات وقطاعات مختلفة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من النساء والمجتمعات المستهدفة، حيث أسست الحملة شبكة عالمية من القياديات المؤثرات حصلت من خلالها على رسائل من رائدات عالميات يمثلن دولاً عدة هي، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ولبنان، ونيجيريا، وتركيا، والكويت، وسويسرا، واليونان، والولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، وباكستان، وساحل العاج، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، وتشيلي، ودولة الإمارات، والكويت، والبرازيل.

ومن الشخصيات المشاركة في الحملة صاحبة السمو المكي الأميرة سمية بنت الحسن، المبعوث الخاص لليونيسكو للعلوم من أجل السلام، والسيدة ستيفاني شيرلي، سيدة أعمال بريطانية ومحبة لأعمال الخير، وميرة المهيري، عضو مجلس أمناء «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، والمحامية الإماراتية ديانا حمادة، ومتسلقة الجبال والمستكشفة السعودية رها محرق، وماري ديفيس، المدير التنفيذي للأولمبياد العالمي الخاص، ونينا نواكانما، سفيرة مؤسسة الشبكة العالمية العنكبوتية، وعطية محمود، سفيرة باكستان لدى دولة فلسطين، ورائدة الأعمال البرازيلية بيل بيسي، والدكتورة العنود الشارخ، مديرة «ابتكار» للاستشارات الاستراتيجية.