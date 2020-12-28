نادٍ لضباط شرطة عجمان

عجمان (وام)

باشرت القيادة العامة لشرطة عجمان في إنشاء نادٍ متكامل يشتمل على مرافق رياضية اجتماعية ثقافية وخدمية، وفق أعلى المعايير، في منطقة الجرف 2 في عجمان، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم تميز مسيرتها الرياضية، وتعزيز السعادة والرضا لموظفيها.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن إنشاء النادي الرياضي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصاً من شرطة عجمان على دعم مسيرتها الرياضية وتشجيع موظفيها على ممارسة الرياضة وجعلها نظاماً وأسلوب حياة، من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي تشجعهم على ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن تكلفة النادي تبلغ 50 مليون درهم، ويتوقع إنجازه نهاية العام المقبل.

من جهته، قال العقيد محمد خلفان بن تريس مدير إدارة الخدمات المساندة في شرطة عجمان: إن نادي ضباط شرطة عجمان سيكون نادياً رياضياً صحياً اجتماعياً وثقافياً متكاملاً، يضم صالات رياضية مغلقة وأخرى مفتوحة، وقاعات اجتماعات ومواقع للاحتفالات الرسمية، ومسبحاً أولمبياً، وميداناً مغلقاً للرماية، إضافة إلى قاعات لممارسة الرياضات والألعاب القتالية، وصالات للبلياردو والسنوكر والبولنيج ورياضات أخرى متنوعة، كما يضم النادي أكاديمية لكرة القدم، والسلة والطائرة وملاعب بمعايير عالية تلبي شغف الشباب، وتكون أيقونة رياضية مميزة لكل هاوٍ لممارسة هذه الرياضات.

وأشار إلى أن النادي المقام في منطقة الجرف متوقع افتتاحه نهاية العام المقبل، وسيكون متاحاً لموظفي الشرطة، سواء من الضباط أو الأفراد، وكذلك سيكون متاحاً للجمهور والسياح على حد سواء.