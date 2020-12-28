الشامسي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا بشرطة الشارقة

الشارقة (وام)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الثاني عشر للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة الذي عقد أمس بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمديرين العامين وأعضاء اللجنة من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

وناقش الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، وما تم إنجازه من توصيات صدرت خلاله وآلية التعامل مع المواد الخطرة والآلية المفترضة لإدارة الطائرات من دون طيار «الدرون»، إضافة إلى بحث سبل تطوير مراكز الخدمة وفقاً للمعايير العالمية.

وقدم قائد عام شرطة الشارقة شكره وتقديره للحضور وإلى جميع الإدارات ومراكز تقديم الخدمة بشرطة الشارقة على الجهود التي بذلت طوال العام الجاري، الذي شارف على الانتهاء لنيل رضا وإسعاد المتعاملين، متمنياً من الجميع مضاعفة الجهود والمحافظة على جودة الأداء خلال العام المقبل والتفاني في العمل، من أجل تعزيز السلامة العامة لأفراد المجتمع.