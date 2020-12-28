الشتاء يمر بفترتين «أربعين المريعي وأربعين العقربي»

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن «أربعين المريعي» 40 يوماً تبدأ مع بداية در الأربعين أي بحدود 28 ديسمبر وبردها يكون أشد، وتتسم كذلك بشدة البرودة وتساقط الأمطار واشتداد الريح الباردة، خاصة رياح الشمال والنعشي وتصبح ذات عواء كصوت الذئاب، حتى إنها تسمى محلياً بـ «العوي»، وتوصف بشدة البرد وتوغله باطن الأرض وداخل البيوت ويتشكل الصقيع صباحاً. ويوصف در الستين خلاله «بأنه يدمي كالسكين» من شدة البرد.

وتابع: «الأربعين العقربي» 40 يوماً تبدأ بعد انقضاء «الأربعين المريعي» ومع بداية در الثمانين بحدود 6 فبراير ومطرها يكون أعم، حيث تتميز بغزارة الأمطار وشموليتها، حتى إن كبار المواطنين يرددون «العقربي يسقي بر وبحر»، ومنهم من يجعل موسم المريعي 70 يوماً وهو عند أهل الجبال في الإمارات وعُمان. ولديهم أول 30 يوماً من الموسم تسمى المنخفضات في حالة تكونها بأمطار العقربي نسبة إلى برج العقرب، ثم الـ 10 الأيام التالية، التي تسمى بأمطار غراب نسبة إلى نجم غراب، أما الـ 30 يوماً الأخيرة، فتسمى المنخفضات الجوية في حالة تكونها بأمطار البِلّي لتزامن حدوثها بوقت تزهير الأشجار الحمضية (البلي). كما تبدأ فحول النخيل بإنتاج الغيضان وهو الذي يحمل بداخلة الزهور الُمذكّرة «حبوب اللقاح» الذي يجمع، وبعده بشهر تقريباً تبدأ «إناث النخيل» بإنتاج الزهور المؤنثة، فيبدأ المزارعون في مزارع النخيل للبحث عن الزهور المؤنثة لتلقيحها.