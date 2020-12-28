تطوير طريق المطار في جزيرة دلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بقطاع خدمات المدن بجزيرة دلما مشروعاً لتطوير طريق المطار في جزيرة دلما، من خلال إعادة تأهيل دوار وشارع المطار بالجزيرة، باستخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي والأحجار التجميلية.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة بلدية الظفرة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التجميلية في مختلف مدن منطقة الظفرة باستخدام أشجار ونباتات البيئة المحلية، للمحافظة على المظهر العام للمدن؛ بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنية التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط جودة الحياة. وتتم عمليات تجميل الدورات والجزر الوسطية، باستخدام الأحجار التجميلية والنباتات البرية المحلية، مع إدخال عناصر تنسيقية جديدة، من خلال استخدام مواد تخفض استهلاك مياه الري، وتكلفة أعمال الصيانة الدورية للأصول المستخدمة، وتحافظ على جمالية المناظر الطبيعية. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تحسين الجزر الوسطية والطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفاعلة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك مياه الري في مشاريع الزراعات التجميلية بالمنطقة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والمشاريع التشغيلية والرأسمالية، بجانب المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات السكان ومتطلبات المجتمع المحلي، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

في الوقت ذاته، انتهت بلدية الظفرة من تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في عدد من المواقع المختلفة داخل جزيرة دلما، وذلك لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة داخل جزيرة دلما، وتوفير مرافق عامة وخدمية تلبي احتياجات السكان، وتوفر لهم سهولة العيش وجودة الحياة.

تضمنت المشاريع تطوير مواقف السيارات في مطار جزيرة دلما، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف سيارات المسافرين بالساحة الخارجية لمطار دلما وبطاقة استيعابية قدرها 100 سيارة لخدمة الأهالي والزوار، بهدف تنظيم وتخطيط وتطوير وتشغيل وصيانة قطاع نقل آمن ذكي ومتكامل وفعال لبيئة مستدامة تسعد المجتمع والشركاء.

كما تضمنت المشاريع إنشاء طريق وتطوير المواقف الخاصة بالمركز التجاري في الجزيرة مع توفير مواقف أخرى جديدة حول المركز، وذلك من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 100% وبقدرة استيعابية لعدد 50 سيارة بدلاً من 25 سيارة، وذلك لخدمة سكان الجزيرة.