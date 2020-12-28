«طرق دبي»: خطان جديدان للحافلات

دبي (وام)

تطلق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في الأول من يناير المقبل، خطين جديدين للحافلات العامة، الأول /‏‏F45/‏‏ ينطلق من محطة مترو الفرجان ويصل إلى منطقة ديسكفري جاردنز وبزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في أوقات الذروة، بينما ينطلق الخط الثاني /‏‏F56/‏‏ من محطة مترو دبي للإنترنت ويصل إلى محطة مترو الخيل وبزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

ولفت عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أن خطي الحافلات /‏‏F45/‏‏ و/‏‏F56/‏‏ سيشكلان إضافة مهمة في التكامل مع مسار 2020 لمترو دبي، الأمر الذي يجعل التنقل عبر وسائل المواصلات العامة في الإمارة الخيار الأمثل للسكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من جميع أنحاء العالم.

وأشار شاكري إلى أنه سيتم في التاريخ نفسه، إلغاء الخط /‏‏85/‏‏ المنطلق من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت ويصل إلى ديسكفري جاردنز، والخط /‏‏F42/‏‏ المنطلق من محطة مترو ابن بطوطة ويصل إلى ديسكفري جاردنز.