«الأمن السيبراني»: اتخاذ الاحتياطات لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة

أبوظبي (وام)

أكد مجلس الأمن السيبراني أنه، وبالتعاون مع الفرق الأمنية في الدولة، يواصل العمل على متابعة البنية التحتية والأنظمة الرقمية باستمرار، ويأخذ الاحتياطات كافة، والإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات، والتصدي للهجمات السيبرانية التي حدثت في الآونة الأخيرة عالمياً.

ودعا المجلس المؤسسات كافة في القطاعين الحكومي والخاص، لضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من الفرق الأمنية في الدولة، بهدف التصدي لهذا النوع من الهجمات، كما يوصي المجلس بضرورة الإسراع في إجراء التحديثات اللازمة للأنظمة المتأثرة، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها حماية الأنظمة والشبكات. وفي حال الاشتباه بوقوع حادثة أمنية، يدعو المجلس الجهات إلى التواصل مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT أو الفرق الأمنية المعنية، مؤكداً استعداده التام لتوفير سبل الدعم اللازمة كافة لأي جهة متضررة، أو تحتاج إلى المشورة والدعم.

وأشار المجلس إلى الهجمات السيبرانية التي حدثت في الآونة الأخيرة، وتعرض شركة SolarWinds خلال الأيام الماضية كأحدث ضحية لهجوم سيبراني متقدم، أدى إلى نشر تحديث ملغوم لنظام SolarWinds Orion يحتوي على برمجيات خبيثة، حيث قامت بعض الجهات بتنزيل ذلك التحديث، ما تسبب في حدوث اختراق لمجموعة من المؤسسات والشركات حول العالم.

ونبه المجلس إلى أنه عمل بشكل فوري، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، إلى البحث والتحري لتقييم ما جرى، وتم اتخاذ اللازم للتعامل مع تلك الحوادث بهدف تأمين الجهات المستهدفة، فيما باشرت الفرق المعنية التواصل مع المنظمات الأمنية ومزودي الخدمات التقنية لمتابعة تطورات الأمر، والحصول على المعلومات والإجراءات اللازمة لاحتواء الحادثة.