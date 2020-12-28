محمد بن راشد يوجّه بتمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي دون رسوم حكومية

دبي (وام)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد التأشيرات السياحية للسياح كافة الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر إضافي، ومن دون أية رسوم حكومية، وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك تسهيلاً على زوار الدولة من أنحاء العالم كافة الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها. وتم توجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة والسياح، ومراعاة الظروف كافة التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.