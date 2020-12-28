«تأمين الفعاليات» تستعرض الخطة الشاملة لاحتفالات رأس السنة في دبي

دبي (وام)

ترأس العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، الاجتماع الختامي للجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، مستعرضاً التسلسل الزمني لفعاليات رأس السنة في الإمارة، وجاهزية شرطة دبي لتنفيذ الخطة الشاملة والمعتمدة مع شركائها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من أكثر من 40 جهة من دوائر ومؤسسات حكومية في دبي، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد العميد سيف المزروعي أن شرطة دبي سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتقنيات الحديثة وتجهيزاتها لدعم لجنة تأمين الفعاليات، ووضعتها تحت تصرفها، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للجمهور، وإنجاح حدث مهم يستقطب أنظار العالم كل عام، وضمان إنجازه على النحو الأمثل من خلال تطبيق الخطة الموضوعة بصورة صحيحة.

وأوضح العميد المزروعي أن شرطة دبي وفّرت، وبالتنسيق مع شركائها، أكثر من 4 آلاف من أفراد الشرطة وما يزيد على 2000 دورية من الفرق التخصصية والمرورية، وأكثر من 1000 متطوع، و2000 من عناصر الأمن الخاص، وذلك لخدمة الزوار وتوجيههم وتوفير المعلومات والبيانات والرد على استفساراتهم من خلال أكثر من 200 نقطة خدمات مختلفة، تم تخصيصها لخدمة الجمهور في 23 موقعاً تشمل فعاليات الاحتفال برأس السنة في دبي.

وأضاف أن الطبيعة الاستثنائية لهذه السنة، تزيد من أهمية التزام الجميع من القطاعات كافة من الفرق الميدانية بالعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الخطة المعتمدة لتأمين الفعالية بصورة تليق بسمعة دبي وتاريخها الكبير في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، مؤكداً أن اللجنة أعدت خطة شاملة تضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية والتوافد البشري وإدارة التجمعات أثناء احتفالات السنة الجديدة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» وفقاً للبروتوكولات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، و«مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا».

ودعا العميد سيف المزروعي الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحام، كما دعا إلى التواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة.