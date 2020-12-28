"معاً".. مجتمع أفضل يبدأ بمساهمتك

إيماناً بمجتمع متعاون ومعافى، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" منصة المساهمات الاجتماعية والتي تعتبرأداة مبتكرة لاستقطاب مساهمات أبناء المجتمع نحو صندوق الاستثمار الاجتماعي التابع لهيئة معاً، وتقديم الدعم المادي بهدف تطوير المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية الاجتماعية التي تلبي احتياجات اجتماعية محددة في أبوظبي.

"معاً نحن بخير"

ويعتبر المشروع الأول لصندوق الاستثمار الاجتماعي، الذي ألهم سكان أبوظبي والشركات الخاصة للمساهمة ودعم سكان الإمارة في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الأخيرة.

ونشير إلى أن منصة المساهمات الاجتماعية، تسمح بحرية انتقاء البرامج والمبادرات التي تتوافق مع القضايا الاجتماعية المنسجمة مع اختيارات المساهمين، بالإضافة إلى تحديد قيمة المساهمات التي يرغبون بتقديمها و متابعة التطور المتحقق على المشروع الذي تمت المساهمة لصالحه.

نقاط استراتيجية

ثمة أربع نقاط استراتيجية مهمة يسعى إليها المشروع الأول للصندوق، والتي تبدأ بجمع المساهمات والتبرعات المالية، ثم توظيفها وإدارتها، وتوزيع الأموال لدعم المشاريع الاجتماعية، وقياس الأثر الاجتماعي والنتائج المتحققة.

المشاركة دائماً

ما تقدمه الهيئة يبدأ بسؤال هل ترغب بتحقيق أثر اجتماعي؟ ، هناك دائماً أشخاص يحتاجون أن تمد إليهم يد العون، ولدعم المشاريع المجتمعية أطلقت الهيئة حملتين جديدتين لجمع 15 مليون درهم إماراتي عبر منصة المساهمات الاجتماعية بهدف تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وهما: برنامج دعم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ورعاية الأيتام .

وتسعى الحملتان الى تغطية التكاليف الحيوية ولتعزيز الأثر الاجتماعي عبر حل قضايا الصحة البدنية، والتماسك الأسري والمجتمعي، وتوفير فرص التعليم وتنمية المهارات إلى جانب استقطاب المساهمات لتغطية تكاليف نقل الأعضاء، ونشر التوعية بأهمية المساهمة، لتغطية تكاليف العمليات الجراحية والأدوية اللازمة للمرضى لإنقاذ حياتهم، و هو ما يسعى إليه البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وتعتبر شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" من الشركاء الاستراتيجيين لهذا البرنامج الوطني.

دعم الأيتام

من قيمنا الاجتماعية التي تربينا عليها دعم اليتيم، من هنا تأتي الحملة الثانية وهي برنامج دعم الأيتام والتي أطلقتها هيئة "معاً" والهدف دائماً تمكينهم في المجتمع ومنحهم فرص للتعلم وتحقيق التوازن والنجاح المجتمعي.

وسيتم توظيف المساهمات الواردة لتغطية التكاليف التعليمية للطلبة ونفقات الزواج وفتح منزل جديد والتخرج من دور رعاية الأسرة.

تم تأسيس هيئة "معاً" من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لتعمل على التأسيس لبناء قطاع ثالث مزدهر قادر على الاضطلاع بمهامه.

ما المقصود من القطاع الثالث؟

حين نقول القطاع الثالث، فإننا نعني المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل جنباً إلى جنب لسد الفجوات التي يمكن أن تنشأ في تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من هنا تأتي أهمية فتح المجال أمام القطاع الثالث، لتوفير حلول مستدامة مبتكرة للتحديات الاجتماعية وفقاً للأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

يشار إلى أن هيئة "معاً " تسعى من خلال المنصة المبتكرة لصندوق الاستثمار الاجتماعي، إلى إنشاء آلية تمويل مستدام لتقديم خدمات رائدة قادرة على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام وقابل للقياس يعود بالنفع على مجتمع الإمارة.

بادر للمساهمة الآن عبر زيارة الموقع الإلكتروني: fundraise.maan.gov.ae واختر "ساهم الآن". أكمل التفاصيل الشخصية والمبلغ الذي ترغب بالمساهمة به والحملة التي تود دعمها، ليتم إيداع المبلغ مباشرة لصالح المشروع.