«التربية»: دفع رسوم الطلبة الوافدين إلكترونياً

دينا جوني (دبي)

وجّهت وزارة التربية والتعليم بأن يلتزم أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية من الوافدين باستخدام الرابط الإلكتروني لتسديد أقساط الرسوم المدرسية. وأوضحت الوزارة أن دفع الرسوم يتم حصراً عن طريق الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة، باستثناء أولياء الأمور من كبار السن فقط، الذين يمكن لهم أن يتوجهوا إلى مراكز خدمة العملاء لتسديد الأقساط المدرسية.

ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى توجيه أولياء الأمور بضرورة الالتزام بآلية دفع الرسوم، وكتابة بيانات الطالب، مع حرية اختيار دفع الرسوم بالتقسيط على مرحلتين أو قسط واحد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حصرت بنهاية العام الدراسي الماضي الرسوم الدراسية للطلبة غير المواطنين في المجالس التعليمية الثلاثة. وطلبت الوزارة من الإدارات المدرسية، تحديد عدد الطلبة الذين لم يستكملوا رسوم التسجيل، والرسوم المتبقية من العام الدراسي، بالإضافة إلى الرسوم المتراكمة من سنوات سابقة.

كما شرحت الوزارة في «آلية صرف الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين العاملين بوزارة التربية والتعليم»، أنه إذا كان للمعلم من أصحاب العقود فئة (أ) أكثر من اثنين من أبنائه في المدارس الحكومية يعفى اثنان منهما من دفع الرسوم، ويتوجب عليه دفع الرسوم المقررة بقيمة 6000 درهم عن كل ابن على أن يرفق إيصال الدفع مع الإقرار. وفي حال ترك أحد أبنائه المعفيين الدراسة أو أنهى المرحلة الثانوية العامة، يحل محله أحد الأبناء الآخرين في الإعفاء.

كما يتوجب على ولي الأمر أن يدوّن في إقرار للوزارة أسماء جميع أبنائه الذين يدرسون في المدارس الحكومية أو الخاصة، مع تحديد أسماء أبنائه المعفيين من السداد إذا كانوا في المدارس الحكومية، وأبنائه في المدارس الخاصة أيضاً. على أن يصرف لولي الأمر من هذه الفئة عشرة آلاف درهم كحدّ أقصى عن كل ابن من أبنائه الدارسين في المدارس الخاصة في حال عدم إعفاء اثنين من أبنائه في المدارس الحكومية.

أما أولياء الأمور من الموظفين بوزارة التربية والتعليم من أصحاب العقود فئة (ب)، فيستحق الموظف الإعفاء من الدفع عن اثنين من أبنائه الدارسين في المدارس الحكومية، مع دفع قيمة الرسوم المقررة والبالغة 6000 درهم عن كل ابن إضافي. كما يمنح أصحاب العقود من الفئة (ب) مبلغ 6000 درهم كرسوم دراسية لأبنائه الدارسين في المدارس الخاصة في حال عدم إعفاء اثنين من أبنائه في المدارس الحكومية.