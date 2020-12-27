«الشارقة للتعليم» يفتح باب الترشح لمجالس أولياء أمور الطلبة

الشارقة (الاتحاد)

دعا مجلس الشارقة للتعليم الراغبين بالترشح في عضوية مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات التابعة له وعددها خمسة مجالس، هي: مجلس مدينة الشارقة، ومجلس مدينة الذيد (المنطقة الوسطى) ومجلس مدينة كلباء، ومجلس مدينة خورفكان، ومجلس مدينة دبا الحصن، إلى تقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشارقة للتعليم.

وحدد المجلس، وفق القانون الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إجراءات الترشح والتي تتيح العضوية بالانتخاب لـ 60% للمواطنين و40% للمقيمين في مختلف المجالس الخمسة.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم: إن إمارة الشارقة تفخر بهذه التجربة المتميزة التي ستشهدها خلال الفترة المقبلة، من خلال الحراك التربوي بين المعنيين في الشأن التعليمي للترشح واختيار الأكفأ لعضوية هذه المجالس التي ستعمل على مدار ثلاث سنوات تعليمية، لتكون إضافة لتعزيز نجاحات المسيرة التعليمية في إمارة الشارقة، ومواصلة النجاحات التي قدمتها مجالس أولياء أمور الطلبة خلال السنوات السابقة.

وأكد الكعبي أن مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات ستحظى بدعم مجلس الشارقة للتعليم، لتؤكد دورها في الإسهام في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج التعليم وتنفيذ المهارات والبرامج التربوية والاجتماعية المتممة للوظيفة التعليمية المناط بالمدرسة القيام بها، بجانب الإسهام في تأكيد وتأصيل القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن لدى الطلبة، باعتبار هذه القيم وما يترتب عليها من سلوكيات هي الركيزة الأولى في بناء شخصية الإنسان.

من جانبها، أوضحت عائشة عبدالله مدير مكتب مجالس أولياء أمور الطلبة بمجلس الشارقة للتعليم، أن الانتخابات تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بأداء المجالس لتعبر عن شرائح المجتمع كافة؛ لذا سيتم تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة

والطالبات في إمارة الشارقة على مستوى المدن، وفق لوائح وقرارات مجلس الشارقة للتعليم، وتكون في المدن الآتية، وهي: مجلس مدينة الشارقة، ومجلس المنطقة الوسطى (مدينة الذيد)، ومجلس مدينة خورفكان، ومجلس مدينة كلباء، ومجلس مدينة دبا الحصن.

ودعت الراغبين في الترشح لعضوية المجالس إلى استكمال أوراقهم وتقديمها إلكترونياً إلى مجلس الشارقة للتعليم، للاستعداد لعملية الانتخابات خلال الفترة المقبلة.