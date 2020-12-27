42.8 مليون درهم مساعدات «خيرية الشارقة»

الشارقة (وام)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال العام الجاري، مساعدات مالية بقيمة 42.8 مليون درهم لـ 1600 حالة مرضية، ممن يعانون من الأمراض المزمنة وغيرها.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الجاري لدعم الحالات المرضية، ما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين، فبدعمهم وتبرعاتهم نجحت الجمعية في تطبيب الكثيرين من المرضى، كما يعكس مدى حب مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين بها، وسعيهم للخير ومساعدة المحتاجين. وأشار إلى أن الجمعية تلقت العديد من طلبات المساعدات العلاجية من إمارات الدولة كافة لتواصل أداء رسالتها الإنسانية، حيث تعتبر مساعدة المرضى من برامج الجمعية الأساسية التي ترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي الذي بدأت الجمعية العمل به، بالتعاون مع جهات عدة. موضحاً أن مساعدات الجمعية العلاجية لم تقف عند التكفل بنفقات العلاج فحسب، بل أنشأت عيادة متخصصة للغسيل الكلوي، تعد الأولى على مستوى المؤسسات الخيرية، لعلاج حالات مرضى الفشل الكلوي.