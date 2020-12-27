استمرار منافسات الرماية بمهرجان الظفرة حتى 31 ديسمبر

الظفرة (الاتحاد)

تواصل مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) في مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، استقبال المشاركين في المسابقة لغاية 31 ديسمبر الجاري، بموقع المسابقة في نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة 10 جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشر الأولى في المسابقة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار المشاركة في المسابقة، التي تقام منافساتها بشكل يومي، وسيعلن عن المراكز الأولى ودرجات الفائزين بعد انتهاء المسابقة.

وتتمثل شروط المسابقة في أن يكون عمر المشارك 16 سنة فما فوق (ذكور)، استخدام بندقية ساكو عيار 223، مسافة الرماية 200 متر في جميع مراحل التصفيات، يتم المشاركة في دورين (تمهيدي - نهائي)، يخصص لكل رامٍ في كل دورةٍ 5 طلقات لضبط الهدف و10 طلقات للمسابقة، يسمح للرامي في المسابقة بعدة محاولات لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات وتكون تكلفة المحاولات على الرامي، يتم اختيار أعلى 30 نتيجة لتأهيل أصحابها للمرحلة النهائية، يسمح للرامي أن يستخدم مساند النادي الأمامية فقط، وأن ضبط السلاح أثناء المسابقة يتم من قبل الرامي فقط.

كما أن وضعية الرامي بالمسابقة هي وضعية الرقود، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، ويتم احتساب النتيجة من دون كسور عشرية وتعتبر (إكس) عشر علامات، وفي حال مخالفة الرامي التعليمات بالرمي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمسابقة يتم خصم الطلقة التي يحصل عليها بعد انتهاء الوقت المحدد. وبعد انتهاء الوقت المحدد للمسابقة يتم اختيار المتسابقين العشرة الأوائل لتوزيع الجوائز عليهم، عند حدوث التعادل في النتيجة بين المتسابقين تحسم باحتساب عدد العشرات الأكثر ثم الأقل، وإذا استمر التعادل يعطى كل رام 5 طلقات لحسم التعادل، وفي حالة وجود أكثر من عشر طلقات بالهدف يتم احتساب أعلى عشر طلقات للمتسابق، وإذا وجد في الهدف أقل من عشر طلقات تحتسب النتيجة كما هي.