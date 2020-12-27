تفاهم بين «صحة دبي» وجامعة الخليج الطبية

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية، لتعزيز الجهود المبذولة على صعيد التعليم الطبي والتدريب.

وقع المذكرة في مقر الهيئة، مؤخراً، معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن جامعة الخليج الطبية البروفيسور حسام حمدي مدير الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تقضي المذكرة بتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير المهني بمختلف التخصصات الصحية، إلى جانب تعزيز الكفاءات وصقل مهارات الكوادر الطبية، والطب المساند والتمريض وأطباء الامتياز.

كما تتضمن بنود المذكرة التعاون والتنسيق في تنظيم البرامج الداعمة للصحة، كالندوات والفعاليات المشتركة بين الطرفين، والتعاون لتطبيق برنامج الرعاية «طب وعلوم» لاستقطاب طلبة التخصصات الصحية المختلفة وتدريبهم في منشآت الهيئة. بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الطبية، ووضع خطة تعاون أكاديمية بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة مع المؤسسات المحلية والعالمية المختصة في الأبحاث للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وتشمل المذكرة أيضاً التبادل المعرفي والاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية في المجالات الصحية والعلوم الطبية.

وعقب التوقيع، أكد معالي حميد القطامي أن المذكرة تتوافق وتوجهات الهيئة وأهدافها المتصلة باستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث المعتمدة، كما تتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تقتضي تبني المزيد من برامج التدريب والتنمية المهنية، لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكوادر والكفاءات الطبية، إلى جانب التوسع في إجراء وإعداد الأبحاث الطبية المتخصصة.

وقال معاليه: إن جامعة الخليج الطبية واحدة من المؤسسات العلمية والتعليمية المميزة، وأن مذكرة التفاهم المبرمة، تُعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم المعرفة، التي تصب في خدمة الكوادر الطبية والطبية المساندة والتمريض والفنيين.