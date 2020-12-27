«التربية» تطلق المعسكر التقني الثالث للمعلمين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت أمس فعاليات المعسكر التقني الثالث للمعلمين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، ويستمر إلى 31 ديسمبر الجاري، بهدف رفع المهارات التقنية للمعلمين، وتزويدهم بالخبرات المختلفة في المجال التكنولوجي، ما يمكّنهم من تفعيل العديد من الأدوات الذكية في التعليم، وينعكس إيجاباً على أداء الطلبة. ويهدف المعسكر الذي بلغ عدد من تم قبولهم للورش 1596 معلماً، إلى رفع كفاءة المشاركين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية في أوساط المجتمع، كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهارات التقنية المناسبة في التعلم الهجين.

وفي سياق متصل، اختتمت وزارة التربية فعاليات «أسبوع المعرفة» الذي نظمته الوزارة من خلال إدارة التدريب والتنمية المهنية، ضمن ورش السبت، بمشاركة 6 آلاف و172 مشاركاً، من منتسبي الوزارة، وتم تقسيم الفعاليات إلى 3 ورش: منها إدارة المعرفة طريق التفوق والمنافسة، وإدارة المعرفة في المدارس، وقدمت الورشتان باللغة العربية.

وشارك في ورشة إدارة المعرفة طريق التفوق والمنافسة، 2291 مشاركاً، وهدفت هذه الورشة إلى إدراك قيمة المعرفة فهي الكنز، وهي التحدي في الماضي والحاضر والمستقبل للاقتصاد. فلا بد من إدارتها واستثمارها، وتوضيح مدى أهمية إدارة المعرفة وأثرها على جميع أركان العمل المؤسسي أياً كان النشاط، وإدراك معنى وقيمة إدارة المعرفة في تعزيز نجاح الإدارات في تحقيق جودة الإدارة في الاستغلال والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.

كما استهدفت الورشة فهم قيمة ودور إدارة المعرفة في تعزيز الاقتصاد المعرفي في عصر المعرفة - مفهوم رأس المال البشري، وفهم منظومة إدارة المعرفة ومراحلها وآلية عملها، وإدراك أهمية إدارة الكفاءات وتكوين الأصول المعرفية - عمال المعرفة - رأس المال الفكري، والتأكيد على أهمية تحقيق مفهوم المؤسسة المتعلمة، وتوضيح المعايير والشروط المفروضة.

وهدفت ورشة إدارة المعرفة في المدارس، والتي شارك فيها 2265 مشاركاً، إلى إلقاء الضوء والتعرف على مفهوم إدارة المعرفة وتاريخ نشأتها، وكيف لك أن تطبق إدارة المعرفة في المدارس من خلال عناصر تطوير المعرفة المعرفة، وكذلك أن يتعرف المشاركون على الفرق بين البيانات والمعلومات والمعارف، وأيضاً القدرة والكيفية في أن تميز بين أنواع المعرفة ومحاكاتها في مدرستك، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الوظيفية. بينما شارك 1616 مشاركاً في ورشة منهجيات إدارة المعرفة.Knowledge management methodologies