تعاون بين «الشارقة للوثائق» و«سحاب للحلول الذكية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة سحاب للحلول الذكية، توليها مهمة الإشراف والتطوير في مشروع «دليل إدارة الوثائق الإلكترونية للدوائر الحكومية في الشارقة» الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى الإمارة، والذي تطلقه هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بهدف تقديم مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية وآلية أرشفتها.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة، تنص على تأسيس نظام إلكتروني متكامل، يساعد في عملية إدارة التوثيق في جميع مراحلها، وستعمل «سحاب» على تقديم حلول رقمية مبتكرة، تعزز من ممارسات أرشفة وتوثيق البيانات والملفات إلكترونياً من خلال توظيف أحدث السبل التقنية المتاحة في هذا المجال، إلى جانب تقديم حلول الحماية الإلكترونية التي تحافظ على أمن البيانات والوثائق، وتسهّل عملية الوصول الآمن للمعلومات. وقع صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، عن الهيئة، ووقع أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية عن الشركة.

وأكد صلاح سالم المحمود، أن هذه الخطوة مهمة ضمن سعي الهيئة لتعزيز التواصل وتوطيد العلاقة بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانيات الحديثة والتكنولوجية في تحقيق كافة المتطلبات الحكومية بشأن تطبيق دليل معايير إدارة الوثائق الإلكترونية، والتي ستجعل من إمارة الشارقة مثالاً رائداً في تنظيم وإدارة وحفظ الوثائق والمعلومات.

وقال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: «تترجم هذه الاتفاقية حرصنا على الشراكة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، كما أنها تدعّم علاقاتنا مع واحدة من أهم الهيئات المتخصصة في مجال الأرشفة والتوثيق التي تمتلك سياسات وإجراءات فاعلة وخبرات طويلة في هذا المجال، حيث يفتح هذا التعاون المجال أمامنا للاستفادة كذلك من المعارف التي تمتلكها الهيئة والبناء عليها وتطويرها واستحداث آليات جديدة ومبتكرة تضاعف من كفاءة حفظ الوثائق وأرشفتها».

وتابع: «ندرك أهمية أرشفة الوثائق والمعلومات، خاصة في عصرنا الحالي الذي يوفر الكثير من الأدوات التكنولوجية المتطورة التي سهّلت من هذه العملية ورفعت من مستويات الأمن والحماية والوصول إليها».