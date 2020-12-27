2020 عام الحصاد لتعزيز مكانة الإمارات عالمياًً

حسن العقلة (أبوظبي)

حلّ عام 2020 على دول العالم ثقيلاً بتحدياته، وأبرزها جائحة «كوفيد - 19»، ولكنه كان عاماً آخر على الإمارات، إذ تحولت التحديات إلى إنجازات، وانطلقت مكائن العمل منذ اليوم الأول للتحضير استعداداً لمستقبل الخمسين عاماً المقبلة، بروح وطنية يملؤها الطموح بتحقيق المنجز، ووضع البصمة الإماراتية بامتياز على صدر التاريخ، بأفعال تسبق الأقوال، فكان تحدي أزمة «كورونا»، برهاناً كبيراً على القدرات الكبيرة والبنية التحتية المتكاملة والجاهزة للتعامل مع أي طارئ، فكانت الاستعدادات جاهزة للتغلب على الجائحة وحصرها، ومن ثم الانتقال إلى إغاثة 121 دولة حول العالم لدعمها في مواجهة «الجائحة»، ومن ثم الانطلاق نحو الكوكب الأحمر عبر مسبار الأمل الذي أعاد الطموح للدول العربية بغزو الفضاء، واستكشاف القمر بالمستكشف «راشد»، ومراقبة البيئة بالقمر «مزن سات»، وبناء القمر الاصطناعي «MBZ- SAT»، وانتهاءً بتصدر الدولة مؤشرات التنافسية العالمية، واليوم نسرد أبرز منجزات الإمارات في عام 2020.

1 يناير.. أكبر استراتيجية عمل وطنية استعداداً للخمسين المقبلة

شهد بداية عام 2020 انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في القطاعات الحيوية كافة، وكذلك للتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام 2021، حيث شاركت فئات المجتمع الإماراتي كافة من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والصحة، والإعلام.

6 يناير.. تغيير نظام التأشيرات السياحية

وافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات للجنسيات كافة؛ وذلك بهدف دعم نظم السياحة في الدولة للجنسيات كافة، وتأكيد مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية للجميع. وأكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن دولة الإمارات سباقة دائماً بإصدار القوانين والتشريعات والإجراءات التي تعزز من مكانتها عالمياً وتدعم قطاع السياحة، ومن هذا المنطلق جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد تغيير نظام التأشيرة السياحية للجنسيات كافة.

8 يناير.. إطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمياً الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حملت تصميم «الخطوط السبعة»، وذلك عقب اختياره من قبل الأكثرية من بين 10.6 مليون شخص شاركوا في التصويت.

8 فبراير.. استقبال أبطال الوطن المشاركين ضمن قوات التحالف باليمن

احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

25 فبراير.. الإمارات الأولى بالشرق الأوسط والـ18 عالمياً بمؤشر القوة الناعمة

رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها العالمية والإقليمية، بانضمامها إلى نادي العشرين للقوة الناعمة وتبوئها المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثامنة عشرة عالمياً في النسخة الأولى من المؤشر العالمي للقوة الناعمة للدول، الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس، وأظهرت نتائج المؤشر أن مقومات القوة الناعمة الرئيسة لدولة الإمارات تبدو واضحة في بيئتها الجاذبة للأعمال واستقرارها الاقتصادي.

26 مارس.. إعلان البرنامج الوطني للتعقيم للحد من انتشار «كوفيد - 19»

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.

5 أبريل.. إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس «كوفيد 19»، حيث وجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات، وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري، وأكد معالي علي بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن جميع الزوار والمقيمين محل اهتمام، وهم جزء من مجتمع الدولة.

5 يوليو.. الإعلان عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد، من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر «تويتر».

10 يوليو.. الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والـ8 عالمياً بالخدمات الذكية

أحرزت دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى مستوى غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية والرقمية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يقارن الخدمات الذكية في 193 دولة، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر «تويتر»: «المستقبل لمن يتفوق رقمياً».

20 يوليو.. إطلاق مسبار الأمل بنجاح لاستكشاف المريخ

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخ بإنجاز فضائي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، حققته فجر يوم 20 يوليو مع الإطلاق الناجح لـ «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية، ولقد انفصل مسبار الأمل عن صاروخ الإطلاق بنجاح، وتم استقبال أول إشارة من المسبار في مركز التحكم بالخوانيج.

12 أغسطس.. مبادرة صحية لتدريب مليون شخص حول العالم

أطلقت الإمارات «ووترفولز»، كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي، عن بُعد، يتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية.

27 سبتمبر.. الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم

حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، كما تبوأت الدولة المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما دخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً، وتستند تقارير التنافسية العالمية في منهجيتها على 3 عوامل رئيسية، وهي التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية، وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية.

28 سبتمبر.. إطلاق القمر الاصطناعي البيئي المصغر «مزن سات»

أطلقت الإمارات بنجاح من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية الصاروخ «سويوز» الذي يحمل القمر الاصطناعي «مزن سات» إلى مداره في رحلته العلمية لدراسة الغلاف الجوي للأرض، ويأتي إطلاق القمر ضمن خطط برنامج التعليم الفضائي بالجامعات التابع لوكالة الإمارات للفضاء والهادف إلى تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.

29 سبتمبر.. «راشد» مستكشف إماراتي يهبط على القمر في 2024

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم «راشد»، على اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي الحديثة.

6 أكتوبر.. الإمارات البلد المفضل للعيش لـ %46 من الشباب العربي

اختار الشباب العربي دولة الإمارات البلد المفضل لديهم للعيش فيه، وذلك للعام التاسع على التوالي لتتقدم بذلك على الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الثاني، حسب استطلاع «أصداء بي سي دبليو» السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي، وكشفت نتائج الاستطلاع عن احتفاظ الإمارات بموقعها مكاناً مفضلاً لدى الشباب العربي للعيش فيه بنسبة «%46»، فيما جاءت الولايات المتحدة ثاني أفضل بلد بنسبة «%33».

28 أكتوبر.. بناء قمر صناعي MBZ-Sat بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي الجديد «MBZ-Sat»، ثاني قمر اصطناعي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر «خليفة سات». وسيكون «MBZ-Sat»، القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، حيث يتوقع إطلاقه في عام 2023.

15 نوفمبر.. منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة من المقيمين

أعلن مجلس الوزراء اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لعشر سنوات، ضمت جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، المهندسين في الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، والذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

29 نوفمبر.. جيل جديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية

اعتمد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، حيث يضم الجيل الثاني من المقترح تصميم جديد لهوية جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، وبما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، ويرفع من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

14 ديسمبر.. إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس الوزراء إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها وسيكون لـ«الهيئة» وفق القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

15 ديسمبر.. الدولة الـ 18عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين

تقدمت الإمارات إلى الترتيب الـ 18عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «حددنا لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، هدف انضمام دولة الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021.. وقبل نهاية 2020.. أنجزنا الهدف بتقدّم الدولة إلى الترتيب الـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً».

18 ديسمبر.. الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ4 عالمياً في كفاءة التعامل مع «كورونا»

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط، وجاءت الـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي أصدرته «براند فايننس» من بريطانيا، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا، وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة (كوفيد-19)».