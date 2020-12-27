40 مكاناً لاحتفالات رأس السنة في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن احتفالات رأس السنة الميلادية ستكون في 40 مكاناً ونقطة على مستوى دبي، من أبرزها 4 أماكن، هي برج خليفة وفندقي برج العرب وأتلانتس ومنطقة فستيفال سيتي دبي.

وأشار إلى أن الاحتفالات ستكون حضورياً، ولكن وفق إجراءات احترازية أهمها تطبيق التباعد الجسدي من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية لزوار مناطق الاحتفال المختلفة، وتحديد أماكن وجود الأشخاص والمسافات بين الحضور، وذلك بناءً على توجيهات اللجنة العليا للإدارة الأزمات والكوارث بدبي.

وأعلن الدراي، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن استعدادات إسعاف دبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية، أنه ستكون هناك شاشات عرض في مناطق العمال لنقل الاحتفالات والألعاب النارية، وتحديداً في 3 مناطق، هي: المحيصنة والقوز وجبل علي.

وأكد الدراي أن الجهات المختصة على مستوى إمارة دبي اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة كافة لإنجاح عملية الاحتفالات، مشيراً إلى أنهم يعملون على أن تكون احتفالات ومناسبة سعيدة تكتمل بالمحافظة على صحة المشاركين والحاضرين لتلك الاحتفالات.

وعن دور مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في احتفالات رأس السنة الميلادية2021، قال الدراي: إن «المؤسسة أنهت استعداداتها للاحتفالات بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة ما قبل المستشفى، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي».

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بتفعيل خطة الطوارئ، التي وضعت للتنفيذ في المناسبات والفعاليات الهامة التي تستضيفها الإمارة.

وذكر الدراي أن المؤسسة في ظل الظروف المترتبة عن جائحة «كورونا» والإجراءات الوقائية سوف تفعل النقاط الإسعافية كافة المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي والبالغ عددها 122، وتضم النقاط الإسعافية ووحدات متخصصة كطبيب الطوارئ والمستشفى الميداني والعناية المركزة ووحدة الأمومة والطفولة ووحدة مكافحة الأمراض المعدية ووحدة أصحاب الهمم ووحدة النقل الخاص المخصصة لأصحاب السمنة المفرطة وغيرها.

وأشار إلى وحدات التدخل السريع كالدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة والمستجيب الأول والسيارات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة 685 من الكوادر الإسعافية، بينهم أطباء وفنيو طب طارئ ومسعفون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لضمان التعامل السريع مع حالات الطوارئ وتلبية الاحتياجات الإسعافية كافة بوقت قياسي.

ولفت الدراي إلى أنه بالإضافة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع أنحاء دبي، عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن التي سوف تشهد جماهير وفي المناطق الحيوية، والطرق الداخلية والخارجية.

وأوضح أن المؤسسة اتخذت الإجراءات الوقائية كافة لحماية كوادرها الإسعافية ومتعامليها من خلال عمليات التعقيم المكثف لمركبات الإسعاف قبل وبعد كل بلاغ، فضلاً عن توفير المستلزمات الوقائية كافة للأطقم الإسعافية، مشيراً إلى أن المؤسسة تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يحقق غاياتها النبيلة في إنقاذ الأرواح.

وطالب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أفراد الجمهور الذين يعانون أمراضاً كالسكري والضغط وأمراض القلب وغيرها، ويرغبون في الحضور إلى موقع الفعاليات، أن يحضروا أدويتهم معهم، وأن يتجنبوا أماكن التجمعات، وأن يتقيدوا بالإرشادات والنصائح والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وحث الدراي على أن لا يترددوا في طلب خدمة الإسعاف إذا لزم الأمر، كما تمنى لهم قضاء أوقات ممتعة في احتفالات رأس السنة، مؤكداً أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المؤسسة هو الوجود المستمر مع مجتمع دبي، والاستجابة السريعة للمرضى والمصابين وتوفير خدمة عالية الجودة ورفيعة المستوى تحقيقاً لرسالتها في توفير خدمات عالمية منظمة وذات اعتمادية.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2021، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات، ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية، اجتماعات تنسيقية عدة، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال احتفالات العام الجديد 2021، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أهمية تكاتف الجميع لإنجاح الحدث العالمي والتقيد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن «الهيئة» أكملت استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية مُحكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة.

من جانبه، أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اكتمال الترتيبات كافة لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي.

ودعا إلى تجاوب أفراد الجمهور مع التوجيهات الخاصة من الجهات المسؤولة، والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، إن اللجنة استثمرت في إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مواقع العروض المختلفة في إمارة دبي والبالغ عددها 23 موقعاً لمشاهدة أفراد الجمهور للعروض الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الحدث، داعياً أفراد الجمهور الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي بمؤسسة المرور والطرق ورئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، إن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة، والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية، والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها الهيئة.

ودعت اللجنة جميع الضيوف التسجيل عبر تطبيق (U) من «إعمار»، والحصول على رمز استجابة سريعة سيكون مطلوباً إظهاره للوصول إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة.