إصدارات نوعية لـ«تريندز للبحوث» في 2020

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، خلال عام 2020، سلسلة من الإصدارات العلمية المتميزة التي ضمت كتباً أصيلة، وكتباً مترجمة وسلاسل دراسات متخصصة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية، وتضمنت قائمة الإصدارات أربعة كتب من موسوعة الحركات الإسلامية، قد تم ترجمة هذه الكتب إلى خمس عشرة لغة عالمية.

كما أصدر المركز سلاسل متخصصة الأولى بعنوان «اتجاهات استراتيجية»، وشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وذلك بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية، التي تضم الكتب وسلسلة اتجاهات استراتيجية وسلسة اتجاهات اقتصادية، التي تغطي العديد من المجالات، السياسية والأمنية وحركات الإسلام السياسي. كما أجرت «إدارة الباروميتر العالمي» بالمركز تسعة استطلاعات رأي. كما نظم المركز 21 فعالية بحثية تنوعت ما بين المؤتمرات والندوات والمحاضرات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن «تريندز» استطاع أن يرسخ مكانته ضمن أفضل مراكز البحوث في المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية، وباتت مخرجاته البحثية عنواناً للرصانة العلمية، وأصبحت متواجدة في المكتبات العالمية الكبرى، كما أن فعالياته العلمية، وخاصة الندوات والمؤتمرات والمنتديات، تحظى بمتابعة كبيرة من جانب الخبراء والمتخصصين في مختلف دول العالم.

وقال أحمد الأستاد رئيس قطاع البحث العلمي والمستشار العلمي لمركز «تريندز»: إن هذه الإصدارات تتسم بالموضوعية والرصانة العلمية، وقد أعدت وفق ضوابط صارمة وأسس علمية سليمة، جعلت منها مرجعاً رئيسياً للكثير من الباحثين العرب والأجانب. ومن جانب آخر، أوضح عيسى الرئيسي مدير إدارة النشر العلمي والمعارض بالمركز أن «تريندز» يستند في عمله إلى مجموعة من المعايير البحثية والأكاديمية الصارمة التي عززت مصداقيته على المستويين الإقليمي والدولي، تتمثل في: الموضوعية في طرح القضايا ومناقشتها، والدقة والمصداقية في عرض المعلومات والأفكار، والشفافية في تحليل المخرجات وتقديمها، والمهنية في الطرح والتحليل والعرض، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير الأساسية تتمثل في التزامه بالأمانة العلمية وقيم الإبداع والابتكار والتميز في عمله.