مسارات رياضية عصرية على شارعي الشيخ زايد والخليج العربي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مسارات رياضية عصرية على شارعي الشيخ زايد بن سلطان والخليج العربي بطول 16 كيلومتراً وفق معايير عالمية ومزودة بخدمات واستراحات لمستخدميها.

ومن خلال مشاريع إنشاء ممرات مشاة رياضية ترمي البلدية إلى تشجيع وحث أفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة للحفاظ على لياقتهم البدينة والصحية، ضمن مساعيها للارتقاء بجودة المرافق العامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وتعزيز جودة الحيـاة في الإمارة، وترسيخ وتطبيق رؤية البلدية في زيادة الرقعة الخضراء المستدامة في كافة المناطق والشوارع العامة.

ويمتد المسار الرياضي على شارع الشيخ زايد بن سلطان على طول 1920 متراً، من فندق أنانتارا وحتى قصر الميناء على الجانب الشرقي لممارسة رياضة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية.

وأوضحت البلدية أنه تم تزيين الممشى بعناصر التجميل الطبيعي المتنوعة وإنشاء استراحات تضم أماكن للجلوس، وأخرى مخصصة لوقوف الدراجات الهوائية.

وفي شارع الخليج العربي انتهت البلدية من تنفيذ مسارين، أحدهما بطول 9 كيلومترات، لممارسة رياضة الجري والمشي، وآخر بطول 5 كيلومترات لممارسة ركوب الدراجات الهوائية، وتفصل بين المسارين أشجار الغاف والنخيل، كما زرعت على جانبيهما 700 شجرة وزهرة موسمية.

وفي إطار مشروع إنشاء وتطوير ممرات مشاة رياضية في مناطق متفرقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، أعلنت البلدية سابقاً أنها أنجزت تنفيذ 29 موقعاً مسارات دراجات هوائية بطول نحو 14.12 كيلومتر، ومسارات ركض بطول نحو 39.31 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 145 منطقة استراحة، بتكلفة مالية حوالي 106 ملايين درهم.

وتضمنت أعمال المشروع في 15 موقعاً داخل جزيرة أبوظبي إنشاء مسارات ركض بطول نحو 11.254 كيلومتر، ومسارات دراجات هوائية بطول نحو 14.120 كيلومتر، وكذلك إنشاء 60 منطقة استراحة في أماكن متفرقة بطول هذه المسارات.

أما أعمال المشروع في البر الرئيسي (شمال)، فتم تنفيذها في 6 مواقع، وشهدت إنشاء مسارات للركض بطول إجمالي بلغ نحو 12.910 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء 40 منطقة استراحة، في حين تضمنت أعمال 8 مواقع في البر الرئيسي (جنوب) إنشاء مسارات للركض بطول إجمالي بلغ نحو 15.145 كيلومتر، وكذلك إنشاء 40 منطقة استراحة.

واشتملت أعمال المشروع على تركيب أجهزة إنارة في كافة المسارات، وتركيب معدات التمارين الرياضية في مناطق التمرين، وكذلك تركيب بلاط الأرضيات وأثاث الشارع، وتنفيذ أعمال الزراعة التجميلية المصاحبة وأعمال التظليل، بالإضافة إلى تجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع للمياه والعصائر في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) وعند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.